الوزير مصطفى الخلفي: الأولوية اليوم للشباب وقضاياهم في الشغل والكرامة ﻿

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إنه'' لا تنمية منصفة بدون شراكة فعالة مع المجتمع المدني'' مضيفا أن ''الأولوية اليوم للشباب وقضاياهم في

شوف تيفي:

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إنه'' لا تنمية منصفة بدون شراكة فعالة مع المجتمع المدني'' مضيفا أن ''الأولوية اليوم للشباب وقضاياهم في الشغل والكرامة''.

وأشار الوزير صباح اليوم السبت 6 أكتوبر 2018، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، في افتتاح ''احتفالية وجدة عاصمة المجتمع المدني المغربي لقيم المواطنة والتنمية والحوار لسنة 2018''، المنظمة من قبل ''منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار'' بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن'' المجتمع المدني بوجدة نموذج رائد في العمل الجمعوي المنشود، ومتميز بعطاءاته في مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية والدينية والسياسية والترافعية''.

وأكد الخلفي، على أن'' ربح رهان تجديد النموذج التنموي مشروط بشراكة فعالة مع المجتمع المدني، فهو فاعل في الرقابة وتقييم السياسات العمومية، وهو قوة اقتراحية للتعبير عن المطالَب والانتظارات، ومبادر في الاستجابة للحاجيات الأساسية ذات العلاقة بالصحة والتعليم ومحو الأمية، كما يقوم بدور الوساطة لاستباق النزاعات ومعالجتها''، مشيرا في ذات السياق، إلى ''أن هناك حوالي 4000 جمعية تشتغل في محاربة الأمية وأزيد من 100 ألف شخص من الفئات الهشة في رعاية أزيد من 1000 مؤسسة الرعاية الاجتماعية، كما توجد المئات من الجمعيات الاجتماعية''.

وأبرز الوزير أن'' من الأوراش الأساسية المطروحة اليوم، هو إنجاح برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، وتتبع تنفيذ وتنزيل برامج الاستثمار العمومي الموزعة بحسب الجهات والمعلن عنها بمناسبة قانون المالية، فضلا عن تعزيز مجهود ترسيخ الديموقراطية التشاركية''، مؤكدا على ''أن الأولوية اليوم للشباب ولحقوقهم في الشغلالتعليم والصحة والمشاركة العامة، وأن ما نراه اليوم من مطالب يعبر عنها الشباب في هذه المجالات مطالب مشروعة، فبطالة الشباب وخاصة حاملي الشهادات مرتفعة وفي المدن أضعاف المعدل الوطني، ولذلك فالحكومة ملزمة بمضاعفة الجهد وإبداع حلول، خاصة في ظل تضاعف عدد خريجي الجامعات بثلاث مرات منتقلا من 43 ألف في 2012 إلى ما يناهز 120 ألف في 2018، مشيرا إلى أن هذه فرصة لبلادنا أن تتوفر على هذه الطاقات الشابة، والتحدي أن نشتغل حتى نوفر لها الأمل''.