الصخيرات- تمارة:هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء ﻿

طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالصخيرات- تمارة، بفتح تحقيق حول كيفية احتساب شركة ريضال لفاتورة استهلاك الماء والكهرباء، مع التركيز على عدد أيام الاستهلاك بالشهر.

شوف تيفي

طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالصخيرات- تمارة، بفتح تحقيق حول كيفية احتساب شركة ريضال لفاتورة استهلاك الماء والكهرباء، مع التركيز على عدد أيام الاستهلاك بالشهر.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن الهيئة الحقوقية، عقب عقد اجتماع المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالصخيرات – تمارة، بعد إجراء بحث ميداني، على ضوء الشكايات التي توصلت بها الهيئة، من الساكنة المتضررة من غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وذلك بسبب طريقة احتساب الاستهلاك، محذرة من تهديد السلم الاجتماعي.

وطالبت الهيئة الحقوقية في بلاغها، من شركة ريضال، عدم اعتماد الفاتورة الجزافية، وتشكيل لجنة تقنية لتتبع جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة المعنية، مطالبة وزارة الداخلية بتشديد الرقابة، للتأكد من مدى احترام العقد الخاص بالبرنامج 2014-2017، والذي نص على اعتماد تعريفة جديدة على المستوى الوطني.

كما طالبت الهيئة الحقوقية، بتشكيل لجنة المتابعة تضم ممثلين عن السلطة المفوضة ووزارة الداخلية وشركة ريضال لإعداد التقارير في كل ما يتعلق بالأسعار، وكذا اعتماد احتساب فاتورة الاستهلاك وفق نظام جديد يراعي القدرة الشرائية للساكنة.