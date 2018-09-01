وفاة شاب تم طعنه بالقرب من قيسارية سباتة بالدار البيضاء ﻿

عرفت منطقة ابن امسيك بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقوع جريمة قتل جديدة وقعت تفاصيلها أمام مقهى ''رينوما'' الكائنة بزنقة العربي البناي، بالقرب من القيسارية.

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عرفت منطقة ابن امسيك بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقوع جريمة قتل جديدة وقعت تفاصيلها أمام مقهى ''رينوما'' الكائنة بزنقة العربي البناي، بالقرب من القيسارية.

وحسب مصدر جيد الاطلاع فإن الضحية هو شاب من مواليد سنة 1995، توفي بعد تلقيه طعنات مميتة من طرف مجهول على مستوى القلب أردته قتيلا مدرجا وسط دمائه، حيث توفي مباشرة بعد وصوله المستشفى.

وحسب ذات المصدر فإن الضحية تعرض للكريساج من طرف قاتله، حيث لم يتعرف عليه أحد خصوصا أن الجريمة وقعت في ليلة الجمعة السبت.

وأصبح يسود منطقة ابن مسيك مؤخرا كثرة جرائم السرقة والخطف والاعتداء بالسلاح الأبيض، حيث شهدت هذه المنطقة عدة حالات تدخل في نطاق الجريمة حسب المصدر ذاته، بالإضافة إلى أنه وغير بعيد من المنطقة وبالضبط بالقرب من تقاطع شارعي النيل ورضى أكديرة قرب الدائرة الأمنية الرابعة أثار أحد الشبان قبل يومين الرعب في نفوس المارة بعدما ظهر يتجول بسكين من الحجم الكبير، قيل إنه يحمله لحماية نفسة من إحدى العصابات التي تتربص به، حسب تعبير ذات المصدر.