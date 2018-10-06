صــــادم وبالصور .. ''إيحاءات جنسية'' في كــتاب مدرسي يُــغضب أباء وأمهات التلاميذ بالبيضاء .. ووزارة التربية الوطنية تدخل على الخط ﻿

دخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على خط، قضية كتاب مدرسي يدرس بإحدى المدارس الخاصة، والذي يحمل إيحاءات جنسية وتعبيرات صادمة، وذلك بعدما عبر عدد من الآباء وكذا الأطر التربوية عن غضبهم مما

شوف تيفي

دخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على خط، قضية كتاب مدرسي يدرس بإحدى المدارس الخاصة، والذي يحمل إيحاءات جنسية وتعبيرات صادمة، وذلك بعدما عبر عدد من الآباء وكذا الأطر التربوية عن غضبهم مما يتضمنه كتاب اللغة الفرنسية، الذي يدرس لتلاميذ الثانية إعدادي، من إيحاءات جنسية.

وفي ذات السياق بعثت لجنة خاصة من أجل التحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات في حالة ما تبينت صحة الموضوع، ومخالفة المؤسسة الخاصة لتوجهات وزارة التربية الوطنية.

وفي هــذا الصدد قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات سحب ترخيص المدير التربوي للمؤسسة، اعتبارا لمسؤوليته المباشرة في الموضوع.

وأصدرت الأكاديمية بيانا لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، تؤكد من خلاله سحب جميع نسخ الكتاب من المؤسسة، مشيرة إلى أن ''الكتاب المعني غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية، ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي''.

يُــــشار أن المقرر الدراسي يتضمن عددا من الصور والتعابير الإباحية، سواء في القصائد الشعرية المستعملة به أو من خلال بعض الرسوم المرفقة، وتحمل حمولة جنسية وشعرا ماجنا، ناهيك عن القبل وكلام العشق والغرام الذي أثار استياء الأباء .