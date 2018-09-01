الحكومة توضح بشأن العودة إلى نظام 4 سنوات لسلك الإجازة ﻿

بعد التصريح الذي أدلى به الوزير مصطفى الخلفي، لقناة''شوف تيفي''، عقب انعقاد المجلس الحكومي أول أمس الخميس، بخصوص الرجوع إلى نظام 4 سنوات، والذي أشار فيه إلى إمكانية إضافة سنة قبلية،

شوف تيفي

بعد التصريح الذي أدلى به الوزير مصطفى الخلفي، لقناة''شوف تيفي''، عقب انعقاد المجلس الحكومي أول أمس الخميس، بخصوص الرجوع إلى نظام 4 سنوات، والذي أشار فيه إلى إمكانية إضافة سنة قبلية، لتكوين الطالب وتوجيههه قبل اختيار الشعبة، أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم ''لم تحسم بعد في النقاش حول ضرورة العودة إلى نظام الأربع سنوات بالنسبة لسلك الإجازة''.

وقال الصمدي في حوار مع القسم العربي الذي يعد برنامج ضيف التحرير بإذاعة '' ميدي1'' ، أمس الجمعة: ''إن هناك مقترحات مختلفة طُرحت خلال لقاء مراكش الأخير، تهم هذا الملف على وجه الخصوص، من بينها فترة تأهيلية يخضع لها الطالب قبل انتقاء المسلك الذي سيدرسه، حتى تكون هذه الخطوة مبنية على وعي ومسؤولية ومعطيات تم تزويده بها خلال فترته التأهيلية''.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الهندسة البيداغوجية المرتقبة لتسيير القطاع ستطرح على جميع الفاعلين والشركاء في مجال التعليم، للخروج بقرار يخدم الطالب والعملية التعليمية على حد سواء، وذلك بعد تجميع المعطيات المستخلصة من لقاء مراكش حول مسلك الإجازة والاندماج المهني.