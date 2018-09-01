بعد مرور سنة.. أمن واد لاو يعتقل مجرما قام بقتل شخص أربعيني ﻿

تمكنت يومه السبت عناصر الدرك الملكي بواد لاو من اعتقال زعيم عصابة إجرامية كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية.

شوف تيفي

تمكنت يومه السبت عناصر الدرك الملكي بواد لاو من اعتقال زعيم عصابة إجرامية كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الموقوف كان قد ارتكب جريمة قتل في شهر دجنبر من عام 2017 إذ قام بقتل شخص في عقده الرابع بعدما انهال عليه بالضرب المبرح المفضي إلى الموت بواد لاو.

وأَضافت مصادرنا، أن المعني بالأمر معروف بتكوينه لعصابة إجرامية و السرقة بالعنف.

هذا وكانت منطقة واد لاو، قد اهتزت يوم 6 دجنبر 2017 على وقع جريمة قتل، حيث عثرت مصالح الدرك الملكي على شخص في عقده الرابع، جثة هامدة فوق سريره وعليه آثار عنف مصاب بجرح على مستوى الوجه والذراع.