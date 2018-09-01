 سكوب...رئيس الحكومة يمنع عمدة أكادير المنتمي للبيجيدي من التدخل في اللقاء الوزاري المنعقد بأكادير ﻿
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سكوب...رئيس الحكومة يمنع عمدة أكادير المنتمي للبيجيدي من التدخل في اللقاء الوزاري المنعقد بأكادير

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 14:32 سكوب...رئيس الحكومة يمنع عمدة أكادير المنتمي للبيجيدي من التدخل في اللقاء الوزاري المنعقد بأكادير | بوليتيك
سكوب...رئيس الحكومة يمنع عمدة أكادير المنتمي للبيجيدي من التدخل في اللقاء الوزاري المنعقد بأكادير
عرف اللقاء التواصلي الموسع للتشخيص الجهوي والتوجهات التنموية الكبرى الذي ينعقد بمقر ولاية أكادير برئاسة رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني''، وبمشاركة 17 وزيرا وكاتب دولة ''عرف'' انسحاب عمدة مدينة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عرف اللقاء التواصلي الموسع للتشخيص الجهوي والتوجهات التنموية الكبرى الذي ينعقد بمقر ولاية أكادير برئاسة رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"، وبمشاركة 17 وزيرا وكاتب دولة "عرف" انسحاب عمدة مدينة أكادير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وعلامات الغضب بادية على محياه بعدما تم منعه من التدخل من طرف "العثماني" خلال جلسة المناقشة لهذا اللقاء.

وأرجع والي جهة سوس ماسة ورئيس الحكومة سبب منع رئيس المجلس الجماعي لأكادير "صالح المالوكي" إلى كون لائحة المتدخلين في اللقاء تم تحديدها سلفا والتي استثنت رؤساء الجماعات المحلية من التدخل.

وأجج منع رؤساء الجماعات المحلية من الكلام غضب عمدة أكادير مبديا امتعاضه من قرار منعه وطلب بتمكينه من الكلمة لعرض أهم المشاكل والعوائق التي تحد من التنمية بالجهة، قبل أن يغادر القاعة معلنا انسحابه من اللقاء الوزاري مع امتناعه الإدلاء بأي تصريح صحفي لوسائل الإعلام.

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شوف تيفي المغرب أكادير رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منع عمدة أكادير البيجيدي التدخل إلقاء كلمة

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