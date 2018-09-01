توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة والابتزاز ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، من توقيف أربعة أشخاص ، من بينهم سيدة وشرطيان

شوف تيفي و م ع

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، من توقيف أربعة أشخاص ، من بينهم سيدة وشرطيان يعملان بمدينة الرباط ، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة والابتزاز .

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت أول أمس الخميس بشكاية من سيدة تدعي أنها ضحية سرقة وابتزاز من طرف شخصين انتحلا صفة موظفي شرطة، وقاما بسلبها مبلغا ماليا ومجوهرات بدعوى أنها متورطة إلى جانب زوجها في قضية زجرية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية، المدعومة بالخبرات التقنية واستغلال جميع القرائن والأدلة المادية، عن توقيف أحد المشتبه بهم الذي كان ينتحل صفة موظف شرطة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية .

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث مكنت أيضا من توقيف شرطيين، برتبة مقدم شرطة رئيس ، وذلك للاشتباه بتورطهما في المساهمة في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية ، فضلا عن توقيف سيدة يشتبه بارتباطها بهذه القضية، والتي تم العثور بمنزلها على الحلي والمجوهرات الذهبية المتحصلة من هذه العملية الإجرامية .

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.