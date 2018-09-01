 رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني من أكادير يقدم وعودا بالإفراج عن القوانين المنظمة للأمازيغية في غضون شهرين | بوليتيك

العثماني من أكادير يقدم وعودا بالإفراج عن القوانين المنظمة للأمازيغية في غضون شهرين

توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة والابتزاز | حوادث و حقوق

توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة

رئيس جماعة أولاد صباح بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته | بوليتيك

رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته

انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب | بوليتيك

انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب

جزار ذبح راسو قدام مراتو باثنين شتوكة ضواحي أزمور إقليم الجديدة | حوادث و حقوق

جزار ذبح راسو قدام مراتو باثنين شتوكة ضواحي أزمور إقليم الجديدة

مركز حقوقي يندد بالتعنيف الذي تعرضت له التلميذة ماجدولين من طرف معلم شبح بآسفي | حوادث و حقوق

مركز حقوقي يندد بالتعنيف الذي تعرضت له التلميذة ماجدولين من طرف معلم شبح بآسفي

عصابة مكونة من خمسة أشخاص في قبضة الشرطة السياحية بدرب السلطان | حوادث و حقوق

عصابة مكونة من خمسة أشخاص في قبضة الشرطة السياحية بدرب السلطان

العثماني يستعرض أبرز المشاريع والإشكالات التنموية بجهة سوس ماسة ويؤكد أن أزمة الماء هي أكبر تحدٍ | بوليتيك

العثماني يستعرض أبرز المشاريع والإشكالات التنموية بجهة سوس ماسة ويؤكد أن أزمة الماء هي أكبر تحدٍ

بسيمة الحقاوي تتسبب في تشريد الأسر بقطع الأجور عن موظفي مدارس الصم والبكم | بوليتيك

بسيمة الحقاوي تتسبب في تشريد الأسر بقطع الأجور عن موظفي مدارس الصم والبكم

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 14:09 رئيس جماعة أولاد صباح بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته | بوليتيك
رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته
نفيا للخبر الذي تم تداوله عبر منابر إعلامية إلكترونية أمس الجمعة، حول موافــــقة عبــد الواحد علالي رئيس جماعة ''أولاد صباح'' على التصويت مع باقي أعضاء المجلس على إقالته من منصب الرئاسة، علمت ''شوف

شوف تيفي: جمال الديابي

نفيا للخبر الذي تم تداوله عبر منابر إعلامية إلكترونية أمس الجمعة، حول موافــــقة عبــد الواحد علالي رئيس جماعة ''أولاد صباح'' على التصويت مع باقي أعضاء المجلس على إقالته من منصب الرئاسة، علمت ''شوف تيفي'' يومه السبت في اتصال هاتفي بالرئيس المعني بالأمر،أن الأخير لم يصوت على إقــالته، موضحا أنه قام بالتصويت على ملتمس طلب الاستقالة المرفوع إلى عامل مدينة برشيد، وليس الاستقالة في حد ذاتها.

وأقدم رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بمنطقة الڭارة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، على قبول إدراج نقطة ملتمس استقالته من منصب الرئاسة، في جدول أعمال دورة أكتوبر والتي انتهت أشغالها بسرعة يوم الخميس الماضي، وذلك طبقا للملتمس الذي تقدم به أغلب أعضاء مجلسه بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

كما أوضح الرئيس عبــد الواحد علالي أنه مستعد لرفع الملتمس إلى المحكمة الإدارية والخضوع للمحاسبة وافتحاص الميزانية التي لا تتجاوز 3 مليون درهم، ثلثاها يتم صرفهما في دفع أجور الموظفين، معربا في ذات السياق عن امتعاضه وتذمره من المستوى المتدني الذي يعاني منهما العمل السياسي، والجماعي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رئيــس جمـاعة إقليـــم بـرشيد ملتمس إقــالة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثماني من أكادير يقدم وعودا بالإفراج عن القوانين المنظمة للأمازيغية في غضون شهرين | بوليتيك

العثماني من أكادير يقدم وعودا بالإفراج عن القوانين المنظمة للأمازيغية في غضون شهرين

انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب | بوليتيك

انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب

العثماني يستعرض أبرز المشاريع والإشكالات التنموية بجهة سوس ماسة ويؤكد أن أزمة الماء هي أكبر تحدٍ | بوليتيك

العثماني يستعرض أبرز المشاريع والإشكالات التنموية بجهة سوس ماسة ويؤكد أن أزمة الماء هي أكبر تحدٍ

بسيمة الحقاوي تتسبب في تشريد الأسر بقطع الأجور عن موظفي مدارس الصم والبكم | بوليتيك

بسيمة الحقاوي تتسبب في تشريد الأسر بقطع الأجور عن موظفي مدارس الصم والبكم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الاحتجاجات تسبق زيارة العثماني لمسقط رأسه بإنزكان | بــووز
منذ 9 دقائق

بالفيديو..الاحتجاجات تسبق زيارة العثماني لمسقط رأسه بإنزكان

أولياء و مستخدمو دار المعاقين بالبيضاء يحتجون بعد تماطل المسؤولين على صرف مستحقاتهم | بــووز

أولياء و مستخدمو دار المعاقين بالبيضاء يحتجون بعد تماطل المسؤولين على صرف مستحقاتهم

في قلب المغرب العميق..مُـسنة و راجلها الكفيف عايشين فبراكة و حكم عليهم صاحب الأرض بالإفراغ | حالة خاصة

في قلب المغرب العميق..مُـسنة و راجلها الكفيف عايشين فبراكة و حكم عليهم صاحب الأرض بالإفراغ

بالفيديو..الحموشي يباشر تغييرات في صفوف مسؤولين بمناطق شهدت تقصيرا أمــنيا | شوف الصحافة

بالفيديو..الحموشي يباشر تغييرات في صفوف مسؤولين بمناطق شهدت تقصيرا أمــنيا

﻿

آخر المستجدات

العثماني من أكادير يقدم وعودا بالإفراج عن القوانين المنظمة للأمازيغية في غضون شهرين | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

العثماني من أكادير يقدم وعودا بالإفراج عن القوانين المنظمة للأمازيغية في غضون شهرين

توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة والابتزاز | حوادث و حقوق

توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة

رئيس جماعة أولاد صباح بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته | بوليتيك

رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته

انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب | بوليتيك

انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.