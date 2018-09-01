رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته ﻿

نفيا للخبر الذي تم تداوله عبر منابر إعلامية إلكترونية أمس الجمعة، حول موافــــقة عبــد الواحد علالي رئيس جماعة ''أولاد صباح'' على التصويت مع باقي أعضاء المجلس على إقالته من منصب الرئاسة، علمت ''شوف

شوف تيفي: جمال الديابي

نفيا للخبر الذي تم تداوله عبر منابر إعلامية إلكترونية أمس الجمعة، حول موافــــقة عبــد الواحد علالي رئيس جماعة ''أولاد صباح'' على التصويت مع باقي أعضاء المجلس على إقالته من منصب الرئاسة، علمت ''شوف تيفي'' يومه السبت في اتصال هاتفي بالرئيس المعني بالأمر،أن الأخير لم يصوت على إقــالته، موضحا أنه قام بالتصويت على ملتمس طلب الاستقالة المرفوع إلى عامل مدينة برشيد، وليس الاستقالة في حد ذاتها.

وأقدم رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بمنطقة الڭارة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، على قبول إدراج نقطة ملتمس استقالته من منصب الرئاسة، في جدول أعمال دورة أكتوبر والتي انتهت أشغالها بسرعة يوم الخميس الماضي، وذلك طبقا للملتمس الذي تقدم به أغلب أعضاء مجلسه بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

كما أوضح الرئيس عبــد الواحد علالي أنه مستعد لرفع الملتمس إلى المحكمة الإدارية والخضوع للمحاسبة وافتحاص الميزانية التي لا تتجاوز 3 مليون درهم، ثلثاها يتم صرفهما في دفع أجور الموظفين، معربا في ذات السياق عن امتعاضه وتذمره من المستوى المتدني الذي يعاني منهما العمل السياسي، والجماعي.