انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب ﻿

بعد الضجة المثيرة حول الوزير يتيم و مُدلكته، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي،أن عائلة الخطيبة المزعومة منعت ابنتها من رؤية حبيبها الوزير بعد ظهورهما في فيديو مسرب من شوارع باريس.

شـــوف تيفي:

بعد الضجة المثيرة حول الوزير يتيم و مُدلكته، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي،أن عائلة الخطيبة المزعومة منعت ابنتها من رؤية حبيبها الوزير بعد ظهورهما في فيديو مسرب من شوارع باريس.

و قالت مصادرنا، إن عائلة المدلكة، تضغط على الوزير لتسريع إجراءات عقد الزواج بابنتها التي ارتبط اسمها بهذه القضية المثيرة خصوصا أن الوزير لم ينفصل رسميا عن زوجته وأم أبنائه.

من جانبها، كشفت مصادرنا، أن الوزير يحاول أن يعيش حياته بشكل طبيعي و لم يتأثر بهذه الضجة المثيرة التي صاحبت سفره إلى باريس دون عقد زواج رفقة مدلكته التي يكبرها بأزيد من 30 سنة مؤكدا حسب مقربين منه "أنه يحق له الزواج من أخرى"

و معلوم أن مكتب محاماة زميله في تنظيم حركة الإصلاح والتوحيد" الوزير المصطفى الرميد، قد تكلف بالقيام بمهمة إجراءات "أبغض الحلال عند الله" الطلاق، في محكمة الأسرة بمدينة سلا حيث تقرر إجراء الجلسة الأولى بمحكمة الأسرة يوم 31 أكتوبر.