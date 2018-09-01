 مركز حقوقي يندد بالتعنيف الذي تعرضت له التلميذة ماجدولين من طرف معلم شبح بآسفي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة والابتزاز | حوادث و حقوق

توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة

رئيس جماعة أولاد صباح بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته | بوليتيك

رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته

انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب | بوليتيك

انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب

جزار ذبح راسو قدام مراتو باثنين شتوكة ضواحي أزمور إقليم الجديدة | حوادث و حقوق

جزار ذبح راسو قدام مراتو باثنين شتوكة ضواحي أزمور إقليم الجديدة

مركز حقوقي يندد بالتعنيف الذي تعرضت له التلميذة ماجدولين من طرف معلم شبح بآسفي | حوادث و حقوق

مركز حقوقي يندد بالتعنيف الذي تعرضت له التلميذة ماجدولين من طرف معلم شبح بآسفي

عصابة مكونة من خمسة أشخاص في قبضة الشرطة السياحية بدرب السلطان | حوادث و حقوق

عصابة مكونة من خمسة أشخاص في قبضة الشرطة السياحية بدرب السلطان

العثماني يستعرض أبرز المشاريع والإشكالات التنموية بجهة سوس ماسة ويؤكد أن أزمة الماء هي أكبر تحدٍ | بوليتيك

العثماني يستعرض أبرز المشاريع والإشكالات التنموية بجهة سوس ماسة ويؤكد أن أزمة الماء هي أكبر تحدٍ

بسيمة الحقاوي تتسبب في تشريد الأسر بقطع الأجور عن موظفي مدارس الصم والبكم | بوليتيك

بسيمة الحقاوي تتسبب في تشريد الأسر بقطع الأجور عن موظفي مدارس الصم والبكم

العثماني قاليكم المغرب أحسن من فرنسا...متافقين معاه ؟ | كاريكاتير شوف تيفي

العثماني قاليكم المغرب أحسن من فرنسا...متافقين معاه ؟

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

مركز حقوقي يندد بالتعنيف الذي تعرضت له التلميذة ماجدولين من طرف معلم شبح بآسفي

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 11:23 مركز حقوقي يندد بالتعنيف الذي تعرضت له التلميذة ماجدولين من طرف معلم شبح بآسفي | حوادث و حقوق
مركز حقوقي يندد بالتعنيف الذي تعرضت له التلميذة ماجدولين من طرف معلم شبح بآسفي
عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي عن ''تضامنه المطلق مع الطفلة ''ماجدولين'' ضحية المدرسة العمومية ببلادنا، و التي تسبب لها معلم شبح بمؤسسة 11 يناير عجزا طبيا مدته 20 يوما''.

شوف تيفي:

عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي عن "تضامنه المطلق مع الطفلة "ماجدولين" ضحية المدرسة العمومية ببلادنا، و التي تسبب لها معلم شبح بمؤسسة 11 يناير عجزا طبيا مدته 20 يوما".

كما أعلن المركز في بيان توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم السبت، عن تضامنه المطلق مع أخيها " معاذ " "الذي تم توقيفه هو الآخر عن الدراسة إثر القرار الجائر الذي اتخذه مدير المؤسسة في حقهما، و تحرير شهادة لهما من أجل مغادرة المؤسسة دون رغبة من والديهما".

وندد المركز وفق ذات البيان بـ"تصرفات المدير غير المسؤولة في طرد الصحافي و الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي ورفضه استقباله من أجل الحصول على استفسار حول الفعل المشين والجرم الذي أقدم على ارتكابه المعلم الغائب الحاضر ضد الطفلة " ماجدولين ، والبعيد كل بعد عن ما تنص عليه منظومة التعليم ببلادنا، والذي يضرب بكل وضوح التعليمات السامية للملك محمد السادس الرامية للنهوض بقطاع التعليم ".

وأوضح البيان أن "مؤسسة 11 يناير الكائن مقرها بحي كاوكي 108 تحولت إلى مؤسسة حزبية ذات بعد نقابي ، تحكمها النزعة السلطوية، بعيدة كل البعد عن الإطار التربوي".

كما أدان المركز " المعلم الذي اعتدى لفظيا وجسديا على الطفلة "ماجدولين" و تسبب في طرد أخيها " معاذ " غير القانوني من المؤسسة، مطالبا في ذات السياق "بمعاقبة المدير بعد تحريره لشهادة مغادرة لتلميذ دون إذن من ولي أمره، و على كل تصرفاته غير الأخلاقية وغير المهنية تجاه كل الوافدين على إدارة المؤسسة سواء كانوا رجال إعلام أو حقوقيين أو مواطنين عاديين" .

واختتم بيان المركز الحقوقي بالدعوة إلى "تنظيم وقفة يوم 08 أكتوبر 2018 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر مؤسسة 11 يناير من أجل مواصلة العزم النضالي الذي يهدف إلى الدفاع عن قضايا المظلومين ، وإنصاف ضحايا المدرسة العمومية ببلادنا".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مركز حقوقي التعنيف التلميذة ماجدولين معلم شبح أسفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة والابتزاز | حوادث و حقوق

توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة والابتزاز

جزار ذبح راسو قدام مراتو باثنين شتوكة ضواحي أزمور إقليم الجديدة | حوادث و حقوق

جزار ذبح راسو قدام مراتو باثنين شتوكة ضواحي أزمور إقليم الجديدة

عصابة مكونة من خمسة أشخاص في قبضة الشرطة السياحية بدرب السلطان | حوادث و حقوق

عصابة مكونة من خمسة أشخاص في قبضة الشرطة السياحية بدرب السلطان

شرطة تطوان تلقي القبض على شخص وزوجته من أجل الاتجار في المخدرات | حوادث و حقوق

شرطة تطوان تلقي القبض على شخص وزوجته من أجل الاتجار في المخدرات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الاحتجاجات تسبق زيارة العثماني لمسقط رأسه بإنزكان | بــووز
منذ 8 دقائق

بالفيديو..الاحتجاجات تسبق زيارة العثماني لمسقط رأسه بإنزكان

أولياء و مستخدمو دار المعاقين بالبيضاء يحتجون بعد تماطل المسؤولين على صرف مستحقاتهم | بــووز

أولياء و مستخدمو دار المعاقين بالبيضاء يحتجون بعد تماطل المسؤولين على صرف مستحقاتهم

في قلب المغرب العميق..مُـسنة و راجلها الكفيف عايشين فبراكة و حكم عليهم صاحب الأرض بالإفراغ | حالة خاصة

في قلب المغرب العميق..مُـسنة و راجلها الكفيف عايشين فبراكة و حكم عليهم صاحب الأرض بالإفراغ

بالفيديو..الحموشي يباشر تغييرات في صفوف مسؤولين بمناطق شهدت تقصيرا أمــنيا | شوف الصحافة

بالفيديو..الحموشي يباشر تغييرات في صفوف مسؤولين بمناطق شهدت تقصيرا أمــنيا

﻿

آخر المستجدات

توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة والابتزاز | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة

رئيس جماعة أولاد صباح بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته | بوليتيك

رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته

انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب | بوليتيك

انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب

جزار ذبح راسو قدام مراتو باثنين شتوكة ضواحي أزمور إقليم الجديدة | حوادث و حقوق

جزار ذبح راسو قدام مراتو باثنين شتوكة ضواحي أزمور إقليم الجديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.