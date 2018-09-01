مركز حقوقي يندد بالتعنيف الذي تعرضت له التلميذة ماجدولين من طرف معلم شبح بآسفي ﻿

عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي عن ''تضامنه المطلق مع الطفلة ''ماجدولين'' ضحية المدرسة العمومية ببلادنا، و التي تسبب لها معلم شبح بمؤسسة 11 يناير عجزا طبيا مدته 20 يوما''.

شوف تيفي:

عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي عن "تضامنه المطلق مع الطفلة "ماجدولين" ضحية المدرسة العمومية ببلادنا، و التي تسبب لها معلم شبح بمؤسسة 11 يناير عجزا طبيا مدته 20 يوما".

كما أعلن المركز في بيان توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم السبت، عن تضامنه المطلق مع أخيها " معاذ " "الذي تم توقيفه هو الآخر عن الدراسة إثر القرار الجائر الذي اتخذه مدير المؤسسة في حقهما، و تحرير شهادة لهما من أجل مغادرة المؤسسة دون رغبة من والديهما".

وندد المركز وفق ذات البيان بـ"تصرفات المدير غير المسؤولة في طرد الصحافي و الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي ورفضه استقباله من أجل الحصول على استفسار حول الفعل المشين والجرم الذي أقدم على ارتكابه المعلم الغائب الحاضر ضد الطفلة " ماجدولين ، والبعيد كل بعد عن ما تنص عليه منظومة التعليم ببلادنا، والذي يضرب بكل وضوح التعليمات السامية للملك محمد السادس الرامية للنهوض بقطاع التعليم ".

وأوضح البيان أن "مؤسسة 11 يناير الكائن مقرها بحي كاوكي 108 تحولت إلى مؤسسة حزبية ذات بعد نقابي ، تحكمها النزعة السلطوية، بعيدة كل البعد عن الإطار التربوي".

كما أدان المركز " المعلم الذي اعتدى لفظيا وجسديا على الطفلة "ماجدولين" و تسبب في طرد أخيها " معاذ " غير القانوني من المؤسسة، مطالبا في ذات السياق "بمعاقبة المدير بعد تحريره لشهادة مغادرة لتلميذ دون إذن من ولي أمره، و على كل تصرفاته غير الأخلاقية وغير المهنية تجاه كل الوافدين على إدارة المؤسسة سواء كانوا رجال إعلام أو حقوقيين أو مواطنين عاديين" .

واختتم بيان المركز الحقوقي بالدعوة إلى "تنظيم وقفة يوم 08 أكتوبر 2018 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر مؤسسة 11 يناير من أجل مواصلة العزم النضالي الذي يهدف إلى الدفاع عن قضايا المظلومين ، وإنصاف ضحايا المدرسة العمومية ببلادنا".