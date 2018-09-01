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عصابة مكونة من خمسة أشخاص في قبضة الشرطة السياحية بدرب السلطان

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 10:58 عصابة مكونة من خمسة أشخاص في قبضة الشرطة السياحية بدرب السلطان | حوادث و حقوق
عصابة مكونة من خمسة أشخاص في قبضة الشرطة السياحية بدرب السلطان
علمت شوف تيفي، أن عناصر الشرطة السياحية التابعة للمنطقة الأمنية الفداء-درب السلطان تمكنت صباح اليوم السبت بدرب البلدية من إلقاء القبض على خمسة أشخاص ينتمون لعصابة إجرامية.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي، أن عناصر الشرطة السياحية التابعة للمنطقة الأمنية الفداء-درب السلطان تمكنت صباح اليوم السبت بدرب البلدية من إلقاء القبض على خمسة أشخاص ينتمون لعصابة إجرامية.


وأضافت مصادرنا، أن العصابة الإجرامية قامت ليلة البارحة الجمعة-السبت باعتراض سبيل 15 ضحية حيث سلبوا منهم ممتلكاتهم الخاصة تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء.

هذا وفور قيامهم بسرقاتهم أقدموا على إخفاء أسلحتهم فوق سطح بريد المغرب الكائن بمنطقة الأحباس، إلا أن العناصر الأمنية تمكنوا من العثور عليها.


هذا وتمت إحالة العصابة المذكورة إلى المصلحة الأمنية المختصة من أجل تعميق البحث معهم على أن يتم تقديمهم على أنظار العدالة.


ومن جهتهم، لقي خبر القبض على العصابة المكونة من خمسة أفراد استحسانا كبيرا من طرف ساكنة درب السلطان.

 

‫شوف تيفي

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