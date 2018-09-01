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بسيمة الحقاوي تتسبب في تشريد الأسر بقطع الأجور عن موظفي مدارس الصم والبكم

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 10:33 بسيمة الحقاوي تتسبب في تشريد الأسر بقطع الأجور عن موظفي مدارس الصم والبكم | بوليتيك
بسيمة الحقاوي تتسبب في تشريد الأسر بقطع الأجور عن موظفي مدارس الصم والبكم
يبدو أن بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مصرة على حرمان المكونين بمدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا الصم والبكم.

شوف تيفي

 يبدو أن بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مصرة على حرمان المكونين بمدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا الصم والبكم.

وكشفت مصادر لـ"شوف تيفي" من مؤسسة "منى" أنها تواجه صعوبات مادية، بعد أن قرر بعض مستخدميها وأطرها التوقف عن العمل إلى حين تسوية وضعيتهم المالية، الذين لم يتوصلوا بأجورهم الشهرية منذ شهر أبريل الماضي، إضافة إلى مطالب أخرى بتوفير حقوقهم الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، ندد مصدر من الجمعية المغربية للأطفال الصم والبكم بالوضعية الصعبة التي تعيشها مؤسسة الرعاية الاجتماعية، التي تعنى بالأطفال من ذوي الاحتياجات.

واستنكر المصدر ذاته بشدة ما اعتبره تجاهلا من قبل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، ومديرية التعاون الوطني، حيث تتحمل كامل المسؤولية في عدم توصل المكونين بأجورهم ما يهدد أسرهم بالتشرد العاجل، خصوصا أنهم لم يتقاضوا شيئا منذ أبريل 2018.
يشار أن المدرسة المذكورة سبق أن راسلت الوزارة المعنية، بالإضافة إلى أنها نظمت وقفة احتجاجية داخل المؤسسة مؤخرا، أمام أعين أولياء أمور التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.


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‫شوف تيفي

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بسيمة الحقاوي المغرب وزارة شوف تيفي مدارس الصم البكم

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