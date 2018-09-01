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شرطة تطوان تلقي القبض على شخص وزوجته من أجل الاتجار في المخدرات

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 09:15 شرطة تطوان تلقي القبض على شخص وزوجته من أجل الاتجار في المخدرات | حوادث و حقوق
شرطة تطوان تلقي القبض على شخص وزوجته من أجل الاتجار في المخدرات
تمكنت عناصر الدائرة السابعة التابعة لمنطقة أمن تطوان، من إيقاف شخص رفقة زوجته بتهمة الاتجار في مخدر الشيرا وذلك يوم أمس الجمعة.

شوف تيفي

 تمكنت عناصر الدائرة السابعة التابعة لمنطقة أمن تطوان، من إيقاف شخص رفقة زوجته بتهمة الاتجار في مخدر الشيرا وذلك يوم أمس الجمعة.

 وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإنه جرى القبض على المروج وزوجته عقب توصل العناصر الأمنية بمعطيات دقيقة تفيد قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات مرفوقا بزوجته حيث نُصب كمين محكم للمعنيين بحي السكنى والتعمير مكن من إيقافهما متلبسين بحيازة كيلوغرامين من مخدر الشيرا عبارة عن أربع رزم تضم كل واحدة خمس صفائح كانت مخبأة بعناية داخل حقيبة لملابس الأطفال كانت تحملها الموقوفة.

وأضاف البلاغ، أنه وفور القبض على المعنيين بالأمر، تمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق البحث معهما كما وضعا رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

 

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شوف تيفي مجتمع مخدرات زوجة.تطوان

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