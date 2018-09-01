ولاية أمن وجدة تسجل توقيف 1446 شخصا في ظرف أسبوعين ﻿

تمكنت ولاية أمن وجدة، خلال الفترة الممتدة من 17 شتنبر المنصرم إلى 03 أكتوبر الجاري، من توقيف ما مجموعه 1446 شخصا، من ضمنهم 1030 جرى ضبطهم في حالة تلبس بجنايات وجنح مختلفة، و 416 شخصا كانوا يشكلون موضوع

شوف تيفي

تمكنت ولاية أمن وجدة، خلال الفترة الممتدة من 17 شتنبر المنصرم إلى 03 أكتوبر الجاري، من توقيف ما مجموعه 1446 شخصا، من ضمنهم 1030 جرى ضبطهم في حالة تلبس بجنايات وجنح مختلفة، و 416 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات أبحاث على الصعيد الوطني من أجل ضلوعهم في أفعال إجرامية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، عن حجز حوالي 17 غراما من مخدر الكوكايين و5 جرعات من مخدر الهيروين و251 قرصا مهلوسا و577 غراما من مخدر الشيرا و340 غراما من مخدر الكيف و1600 غراما من مسحوق طابا و125 سيجارة ممزوجة بمخدر مادة الكيف و1055 قنينة خمور مهربة و102 أنبوبا من مادة السيليسيون، علاوة على 619 علبة سجائر مهربة و25 هاتفا نقالا و48 سلاحا أبيض و18 سيارة و03 دراجات نارية.

وتندرج هذه الحصيلة، يضيف البلاغ، في سياق المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمحاربة الجريمة الرامية إلى الحد من مختلف المظاهر الإجرامية وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطن.