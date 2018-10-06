 بالصور...مواطنون يحاصرون رئيس جماعة إنزكان وأحد نوابه ويرفعون في وجهه شعار ''ارحل'' ﻿
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بالصور...مواطنون يحاصرون رئيس جماعة إنزكان وأحد نوابه ويرفعون في وجهه شعار ''ارحل''

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 08:28 بالصور...مواطنون يحاصرون رئيس جماعة إنزكان وأحد نوابه ويرفعون في وجهه شعار ارحل | حوادث و حقوق
بالصور...مواطنون يحاصرون رئيس جماعة إنزكان وأحد نوابه ويرفعون في وجهه شعار ''ارحل''
اضطر رئيس المجلس الجماعي لإنزكان المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وأحد نوابه، مساء أمس الجمعة، إلى الاستعانة بالقوات العمومية، للإفلات من الحصار الذي شنه عليهما عدد من المواطنين بإنزكان، بعد

شوف تيفي:إنزكان

اضطر رئيس المجلس الجماعي لإنزكان المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وأحد نوابه، مساء أمس الجمعة، إلى الاستعانة بالقوات العمومية، للإفلات من الحصار الذي شنه عليهما عدد من المواطنين بإنزكان، بعد خروجهما من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة بمقر المجلس الجماعي .

ورفع المواطنون الغاضبون من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمدينة إنزكان شعار ''ارحل'' في وجه الرئيس وأحد نوابه وذلك بسبب ما أسموه سوء السياسة التدبيرية لجملة من الملفات والقضايا التي لا تزال عالقة ولم يستطع المجلس الذي تسيره أغلبية مطلقة من العدالة والتنمية إيجاد حلول ''مرضية'' لها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فعدد من المواطنين الذين كانوا خارج القاعة التي يعقد فيها اجتماع الدورة قاموا بالتوجه نحو الرئيس وأحد نوابه فور خروجهما من أشغال الدورة ليقدموا على محاصرتهما رافعين في وجههما شعار ''ارحل'' الشيء الذي وضعهما في موقف جد حرج اضطرا معه إلى الاستعانة بالسلطات المحلية ومصالح الأمن للخروج من هذا المأزق ومغادرة المكان.

ومن جانب آخر أكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الدورة العادية لمجلس إنزكان الجماعي كادت تنسف بسبب غياب أكثر من 19 عضوا منهم 8 ينتمون لنفس حزب الرئيس (البيجيدي) ضمنهم نائبان له، حيث استنفر هذا الغياب غير المتوقع رئيس المجلس ودخل في صراع مع الزمن لإقناع الأعضاء الغائبين بالحضور للدورة عبر اتصالات هاتفية وصفت بالمكثفة، حيث تم استقدام عدد من الأعضاء من أماكن تواجدهم لإكمال النصاب القانوني للدورة والتي وصفت بالاستثنائية وعرفت المصادقة على جميع النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال وسط احتجاجات المواطنين الذين حاصروا الرئيس ونائبه رافعين في وجهه شعار ''ارحل''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إنزكان صور مواطنون يحاصرون رئيس جماعة يرفعون شعار ارحل

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