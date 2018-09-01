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الشيخ مطيع يقصف يتيم ويشترط عليه الاعتذار للمغاربة من استعمال الدين لتبرير الفساد

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 01:21 الشيخ مطيع يقصف يتيم ويشترط عليه الاعتذار للمغاربة من استعمال الدين لتبرير الفساد | بوليتيك
الشيخ مطيع يقصف يتيم ويشترط عليه الاعتذار للمغاربة من استعمال الدين لتبرير الفساد
وجه عبد الكريم مطيع، الأب الروحي للشبيبة الإسلامية، قصفا عنيفا لمحمد يتيم، وزير الشغل، إثر مقطع الفيديو الذي أظهر هذا الأخير مع ''خطيبته''، في أحد شوارع باريس.

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وجه عبد الكريم مطيع، الأب الروحي للشبيبة الإسلامية، قصفا عنيفا لمحمد يتيم، وزير الشغل، إثر مقطع الفيديو الذي أظهر هذا الأخير مع ''خطيبته''، في أحد شوارع باريس.

ودبج مطيع قصفه في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، مساء أمس الخميس، قائلا: ''أيها الفسدة المناضلون عن فسادهم، ما كان لكم أن تُنبِحوا علينا جراءكم أو أن تنبحوا علينا بأنفسكم، كان من اللائق بكم الحفاظ على أعراضكم وألا ترتكبوا ما ارتكبتم من فساد أولا، وألا تضيفوا إلى فسادكم الدفاع عنه ثانيا، وألا تضيفوا ثالثا إلى ذلك تبريره شرعيا بمحاولة تحريف الشريعة ظانين أن هذه المحاولات منكم تعتم على ما ترتكبون وتنجيكم من المساءلة من رب العالمين''.

وأردف زعيم أول حركة إسلامية بالمغرب، والمتهم الأبرز في قضية اغتيال المعارض اليساري، عمر بنجلون، في ذات التدوينة : ''إننا لفساد زمننا صرنا نرى متطفلين على الدعوة متاجرين فيها راكبين متنها إلى المناصب والغنى المحرم يتجرؤون على انتهاك أعراض بنات المسلمين جهارا وفخارا، فإذا انبرى لهم من يردهم عن غيهم ويستنكر فسادهم استنبحوا عليهم عددا من الجراء الجوعي''.

واشترط مطيع على إخوان يتيم الذين خاطبهم بالمفسدين والضعفاء بـ: ''أيها الفسدة المفسدون، كان يخرجكم مما أنتم فيه: أن تتوبوا إلى الله توبة نصوحا بالاستغفار والتوقف عن هذه المنكرات التي ارتكبتموها وترتكبون، وأن تعلنوا هذه التوبة على الملأ لتمحوا أثرها في نفوس أتباعكم فلا يقلدوكم فيها، وأن تنسحبوا من هذه المسؤوليات التي فتنتكم وضعفتم عن الوفاء بها، وأن تعتذروا للأمة المغربية عما أجرمتم في حقها”، وزاد متسائلا: ''هل نرى توبة معلنة من هؤلاء الذين استمرؤوا أعراض المسلمات باسم الدعوة الإسلامية''.

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شوف تيفي المغرب الشيخ عبد الكريم مطيع محمد يتيم الاعتذار استعمال الدين الفساد

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