بنك المغرب: ارتفاع الدرهم بـ 0.7 في المائة مقابل الدولار وانخفاضه مقابل الأورو ﻿

أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بـ 0.7 في المائة مقارنة مع الدولار وانخفض بواحد في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة ما بين 26 شتنبر و3 أكتوبر 2018.

شوف تيفي: و م ع

أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بـ 0.7 في المائة مقارنة مع الدولار وانخفض بواحد في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة ما بين 26 شتنبر و3 أكتوبر 2018.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم تتم خلال الفترة الممتدة ما بين 26 شتنبر و3 أكتوبر الجاري، أي عملية للبيع في سوق العملات.

وأشارت المؤشرات الأسبوعية للبنك إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ إلى غاية 28 شتنبر 224.6 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 0.4 في المائة مقارنة مع الأسبوع الذي قبله، في الوقت الذي سجلت فيه تراجعا على أساس سنوي بنسبة 0.5 في المائة.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 73.8 مليار درهم، من بينها 71 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2.8 مليار درهم مخصصة في إطار دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.