بوليس كلميم اعتقالو سائق شاحنة بغا يرشي شرطي بمدخل المدينة ﻿

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم العاملة بالسد الطرقي المنصب بمدخل المدينة، أمس الجمعة، من إيقاف صاحب شاحنة من أجل محاولة الارشاء مع تحويل وجهة بضاعة خاضعة لامتيازات

شـوف تيفي: كلميم

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم العاملة بالسد الطرقي المنصب بمدخل المدينة، أمس الجمعة، من إيقاف صاحب شاحنة من أجل محاولة الارشاء مع تحويل وجهة بضاعة خاضعة لامتيازات جمركية.

وحسب مصدر أمني، تمت عملية الإيقاف حينما طلب عناصر الشرطة العاملة بالسد من سائق الشاحنة الإدلاء بوثائق الشاحنة وتلك الخاصة بالحمولة ليقوم السائق بمحاولة إرشاء الشرطيين عن طريق دس ورقتين ماليتين وسط قرص قديم خاص بقياس سرعة الناقلة.

هذا، وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.