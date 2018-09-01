 قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي ﻿
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قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 00:37 قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي | مجتمع
قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي
يجرى التحضير لإحداث هيئة الشرطة العقارية في مجال حماية المستهلك وعلاقته بالعقار، والتي ستتخصص في مراقبة عقود السكن الاجتماعي، ومدى وفاء المنعشين العقاريين لمقتضيات القانون المنظم.

شوف تيفي

يجرى التحضير لإحداث هيئة الشرطة العقارية في مجال حماية المستهلك وعلاقته بالعقار، والتي ستتخصص في مراقبة عقود السكن الاجتماعي، ومدى وفاء المنعشين العقاريين لمقتضيات القانون المنظم.

ووفق ما كشفته مصادر إعلامية، فقد تبين أن العقود العرفية في مجال السكن أصبحت تهدد الأمن التعاقدي بين المغاربة، حيث عقدت الجهات المختصة اجتماعات لمناقشة الفكرة بعد الاختلالات التي تشهدها عدد من المشاريع السكنية الاجتماعية، والمتمثلة في تمكين آلاف المواطنين من عقود الملكية.

من جهة أخرى، وصف بعض المواطنين المتضررين من شقق سكنهم، بأنها عبارة عن قبور إسمنتية .. بالإضافة إلى غياب المرافق العمومية بهذه التجمعات السكنية وعزلتها بسبب غياب النقل العمومي.

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شوف تيفي المغرب إطلاق الشرطة العقارية مراقبة عقود السكن الاجتماعي

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