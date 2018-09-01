البرلماني خربوش: مجموعة من الحقائق تغيب عن الدبلوماسية الموازية في مجموعة من القضايا المصيرية للمغرب ﻿

أكد النائب البرلماني عبد الودود خربوش ، في اجتماع لجنة الخارجية و الدفاع الوطني والشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين بالخارج على أن مجموعة من الحقائق تغيب عن الدبلوماسية الموازية في مجموعة من

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أكد النائب البرلماني عبد الودود خربوش ، في اجتماع لجنة الخارجية و الدفاع الوطني والشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين بالخارج على أن مجموعة من الحقائق تغيب عن الدبلوماسية الموازية في مجموعة من القضايا الراهنة.

وشدد خربوش، في مداخلة لفريق التجمع الوطني للأحرار اليوم الجمعة في ذات الاجتماع، على تمكين البرلمان من كل البيانات والمعطيات وفق كرونولوجيا مضبوطة لمختلف الأحداث الدولية والقضايا المصيرية للمغرب.

و اعتبر النائب البرلماني، أن الوقت قد حان خصوصا بعد دعوة هورست كوهلر لاجتماع جنيف بسويسرا والعمل على استخدام كل الوسائل و الآليات بهدف دحض كل المناورات الدنيئة لخصوم وحدتنا الترابية و تعبئة مختلف الفاعلين والشركاء ترسيخا و تفعيلا لنظام الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية كمقترح مغربي جاد و مسؤول.