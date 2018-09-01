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نائب عمدة مدينة طنجة يهدد مستشارا في جلسة عامة

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 00:06 نائب عمدة مدينة طنجة يهدد مستشارا في جلسة عامة | بوليتيك
نائب عمدة مدينة طنجة يهدد مستشارا في جلسة عامة
ساهم المنتخبون في الفوضى التي عرفتها دورة جماعة طنجة يوم أمس الخميس 4 أكتوبر الحالي٬ إذ دخل أعضاء من حزب العدالة والتنيمة في صراع مع مستشار ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة٬ بلغ حد التهديد.

شوف تيفي:

ساهم المنتخبون في الفوضى التي عرفتها دورة جماعة طنجة يوم أمس الخميس 4 أكتوبر الحالي٬ إذ دخل أعضاء من حزب العدالة والتنيمة في صراع مع مستشار ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة٬ بلغ حد التهديد.

ووفق مصادر إعلامية محلية فقد نشب خلاف بين محمد أمحجور النائب الأولى للعمدة والمستشار عبد الفتاح المساوي٬ بعد احتجاج هذا الأخير على توليه رئاسة المجلس بشكل مؤقت٬ ليندلع بينهما خلاف بلغ حد تهديد أمحجور للمستشار وسط اندهاش من ممثل السلطة٬ الذي يشارك للمرة الأولى في دورة جماعة طنجة.

بعد هذا الخلاف، تضيف المصادر، دخل العضو البامي في اشتباك مع أعضاء من العدالة والتنمية وقد كاد يتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي٬ ثم انتقل نفس العضو للدخول في تلاسن مع العمدة العبدلاوي٬ لجأ على إثرها إلى تصويت المجلس لطرده للمرة الثانية خلال السنة الحالية.

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شوف تيفي المغرب نائب عمدة مدينة طنجة مستشار جلسة عامة التصويت

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