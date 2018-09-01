اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي، التابعة لجهوية الناظور من وضع حد لشبكة إجرامية كانت تنشط في تهجير البشر على مستوى سواحل جماعة قرية أركمان.

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تمكنت عناصر الدرك الملكي، التابعة لجهوية الناظور من وضع حد لشبكة إجرامية كانت تنشط في تهجير البشر على مستوى سواحل جماعة قرية أركمان.

ووفقاً لمصادر إعلامية ، فإن الشبكة وعدد أفرادها 12 شخاصا، جاء تفكيكها إثر تدخل ميداني في عمليتين متفرقتين باشرته عناصر الدرك الملكي بالمنطقة فجر يومه الجمعة، في إطار محاربتها للجريمة المنظمة.

وكان بحوزة أفراد الشبكة أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام ومبالغ مالية من العملة المغربية والأورو، كما تم حجز 5 سيارات وثلاثة زوارق مطاطية بمحركات قوية وكمية مهمة من البنزين.

وكشفت معطيات ، تضيف المصادر، أن الشبكة تتكون من 12 شخاصا ينحدرون من إقليم الناظور كانوا جميعا تحت أنظار رجال الدرك الملكي لما يفوق الأسبوع، إلى غاية إيقافهم فجر اليوم.

إلى ذلك، تم إيداع أفراد الشبكة الإجرامية جميعا رهن تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث، على أن يتم إحالتهم جميعا على العدالة وفقا لصك الاتهام الذي سيعده المدعي العام لمواجهتهم به أمام المحكمة.