 اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور ﻿
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اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور | حوادث و حقوق

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اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 00:04 اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور | حوادث و حقوق
اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور
تمكنت عناصر الدرك الملكي، التابعة لجهوية الناظور من وضع حد لشبكة إجرامية كانت تنشط في تهجير البشر على مستوى سواحل جماعة قرية أركمان.

شوف تيفي:

تمكنت عناصر الدرك الملكي، التابعة لجهوية الناظور من وضع حد لشبكة إجرامية كانت تنشط في تهجير البشر على مستوى سواحل جماعة قرية أركمان.

ووفقاً لمصادر إعلامية ، فإن الشبكة وعدد أفرادها 12 شخاصا، جاء تفكيكها إثر تدخل ميداني في عمليتين متفرقتين باشرته عناصر الدرك الملكي بالمنطقة فجر يومه الجمعة، في إطار محاربتها للجريمة المنظمة.

وكان بحوزة أفراد الشبكة أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام ومبالغ مالية من العملة المغربية والأورو، كما تم حجز 5 سيارات وثلاثة زوارق مطاطية بمحركات قوية وكمية مهمة من البنزين.

وكشفت معطيات ، تضيف المصادر، أن الشبكة تتكون من 12 شخاصا ينحدرون من إقليم الناظور كانوا جميعا تحت أنظار رجال الدرك الملكي لما يفوق الأسبوع، إلى غاية إيقافهم فجر اليوم.

إلى ذلك، تم إيداع أفراد الشبكة الإجرامية جميعا رهن تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث، على أن يتم إحالتهم جميعا على العدالة وفقا لصك الاتهام الذي سيعده المدعي العام لمواجهتهم به أمام المحكمة.

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شوف تيفي المغرب اعتقال تكوين عصابة إجرامية قرية أركمان الناظور

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