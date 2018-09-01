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رباح يؤكد على أهمية استثمار البحث العلمي في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 00:02 رباح يؤكد على أهمية استثمار البحث العلمي في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي | بوليتيك
رباح يؤكد على أهمية استثمار البحث العلمي في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي
أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، اليوم الجمعة، على أهمية استثمار البحث العلمي في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي وخدمة الاستثمار.

شوف تيفي

أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، اليوم الجمعة، على أهمية استثمار البحث العلمي في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي وخدمة الاستثمار.

وأوضح رباح، في كلمة له خلال انطلاق ''الدورة الموضوعاتية للجيولوجيا الجهوية بالمغرب.. أوجه التقدم الجديدة ومؤهلات التنمية السوسيو-اقتصادية''، التي تنعقد على مدى يومين بالرباط، أنه ''لا بد من التقارب بين البحث العلمي وصناعة القرار الاجتماعي والاقتصادي''، مؤكدا أن ''المغرب يعمل على تطوير المعلومات والقدرات الجيولوجية بالنظر إلى الحاجة لهذا العلم في عدد من القطاعات كالصناعة والفلاحة والمعادن وأيضا في السياحة الإيكولوجي''ة.

وأشار رباح إلى أن الدول المتقدمة تحرص على تطوير البحث العلمي وربط الجامعة بالاقتصاد وربط البحث العلمي باتخاذ القرار الاستراتيجي بالنسبة لرجل السياسة، مبرزا أن هذا الاتجاه هو الذي يعتمده المغرب في السياسة الطاقية والمعدنية، بحيث تكون قريبة من البحث العلمي، لاسيما في مجال علوم الأرض كي يتسنى التحكم في المؤهلات التي تزخر بها بلادنا من أجل توفيرها للمستثمرين وأيضا من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية.

وتابع أن المواضيع التي تناقشها هذه الندوة تتعلق بالبحث العلمي والمؤهلات الجيولوجية والمعدنية التي تزخر بها العديد من المناطق المغربية، والشراكة مع الدول الإفريقية، وأيضا بالجيولوجيا ودورها في المجال السياحي.

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شوف تيفي المغرب عبد العزيز رباح استثمار البحث العلمي صناعة القرار الاقتصاد الاجتماعي

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