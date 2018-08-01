نقابة البقالي تهنئ المجلس الوطني للصحافة على انتخاب هياكله ﻿

قامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (إ.م.ش ) بالتعبير عن تهنئتهما للمهنيين (صحافيين وناشرين ) وكل الهيآت المهتمة بحرية الصحافة والإعلام والمنظمات

شوف تيفي:

قامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (إ.م.ش ) بالتعبير عن تهنئتهما للمهنيين (صحافيين وناشرين ) وكل الهيآت المهتمة بحرية الصحافة والإعلام والمنظمات الحقوقية والنقابية على اكتمال الهيكلة، على إثر هيكلة المجلس الوطني للصحافة، اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018 وانتخاب يونس مجاهد رئيسا وفاطمة الزهراء الورياغلي نائبة للرئيس.

وأكدت النقابتان، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، أن بلوغ المسلسل الانتخابي لهذه المرحلة، ما كان ليحصل لولا تلاحم الجسم الصحافي، والنضج والحماس الذي عبر عنه طيلة مختلف مراحل هذا المسلسل.

كما حيت النقابتان الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على الدور البناء والإيجابي الذي لعبته في إنجاح هذه المحطة التاريخية.

شدد البلاغ ''ستظل النقابتان حريصة على أن يدعم الصحافيون، كل مكونات المجلس ليلعب أدواره المنتظرة منه، وليكون مجلسا لجميع المهنيين، منفتحا على مشاغلهم وطموحاتهم في الارتقاء بالمهنة، ومستجيبا لطموحات المجتمع في صحافة حرة ونزيهة ومستقلة''.

كما توجه النقابتان شكرهما للجنة الإشراف على هذا المسلسل الانتخابي، والتي قامت بواجبها أحسن قيام، وكانت عند حسن ظن كل المهنيين.