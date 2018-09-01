تفكيك منزل للدعارة بالعيون وإيقاف خمسة متورطين ﻿

تمكنت عناصر الدائرة الثالثة للشرطة بالعيون، يوم أمس الخميس، من إيقاف خمسة أشخاص من أجل إعداد وكر للدعارة والفساد والوساطة فيه.

شوف تيفي:

تمكنت عناصر الدائرة الثالثة للشرطة بالعيون، يوم أمس الخميس، من إيقاف خمسة أشخاص من أجل إعداد وكر للدعارة والفساد والوساطة فيه.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن تفاصيل القضية، تعود إلى توصل الدائرة المذكورة بمعلومات تفيد أن فتيات يقمن باصطياد الزبائن على مستوى ساحة الدشيرة ويقمن بمرافقتهن إلى منزل تعدنه كوكر للدعارة بزنقة كبدانة بحي خط الرملة 01.

وأضاف نفس المصدر، أنه في إطار محاربة الجرائم الماسة بالأخلاق، قام عناصر الدائرة الأمنية الثالثة بفرض مراقبة خفية وتربص أسفرت عن ضبط الوسيطة وفتاتين رفقة زبونين بداخل المنزل في حالة تلبس بممارسة الفساد مقابل مبالغ مالية تستفيد الوسيطة من نصيب منها.

كما أشار مصدرنا، إلى أن الموقوفين الخمسة سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء البحث معهم.