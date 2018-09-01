توقيف شاب عشريني حاول السطو على مؤسسة بنكية بأكادير ﻿

أوقفت المصالح الأمنية بأكادير شخص يبلغ من العمر 29 سنة ليلة أمس وذلك للاشتباه تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية باستعمال الكسر.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت المصالح الأمنية بأكادير شخص يبلغ من العمر 29 سنة ليلة أمس وذلك للاشتباه تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية باستعمال الكسر.

وتعود تفاصيل القضية إلى صبيحة يوم أمس حينما تفاجأ موظفو مؤسسة بنكية بشارع الحسن الأول بحي الداخلة بإقدام شخص مجهول على محاولة اقتحام الوكالة البنكية، وذلك عن طرق تهشيم واجهتها الزجاجية باستعمال أداة حديدية ''بنيسة'' للدخول غير أن إطلاق صفارة الإنذار الأتوماتكية أفشلت خطته الرامية للاستيلاء على الأموال ليلوذ بالفرار نحو وجهة غير معلومة مخافة انكشاف أمره.

واستنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية لمدينة أكادير، وذلك فور توصلها بإشعار من طرف المؤسسة البنكية وهرعت لعين المكان، مرفوقة بعناصر الشرطة التقنية والعلمية، حيث قامت بتمشيط المكان، وذلك بغية استجماع بعض القرائن والأدلة التي ستمكنها من تحديد هوية الفاعل.

وأسفرت إجراءات البحث التي باشرتها مصالح الأمن مدعومة بالخبرات العلمية والتقنية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتم توقيفه، والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.