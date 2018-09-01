 توقيف شاب عشريني حاول السطو على مؤسسة بنكية بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران | مجتمع

الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران

بوليس كلميم اعتقالو سائق شاحنة بغا يرشي شرطي بمدخل المدينة | مجتمع

بوليس كلميم اعتقالو سائق شاحنة بغا يرشي شرطي بمدخل المدينة

وزارة الاقتصاد: إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب | اقتصاد

وزارة الاقتصاد: إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب

قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي | مجتمع

قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي

البرلماني خربوش: مجموعة من الحقائق تغيب عن الدبلوماسية الموازية في مجموعة من القضايا المصيرية للمغرب | بوليتيك

البرلماني خربوش: مجموعة من الحقائق تغيب عن الدبلوماسية الموازية في مجموعة من القضايا المصيرية

دراسة : تقليص التفاوتات الاجتماعية يتطلب استخدام رافعات هيكلية | اقتصاد

دراسة : تقليص التفاوتات الاجتماعية يتطلب استخدام رافعات هيكلية

نائب عمدة مدينة طنجة يهدد مستشارا في جلسة عامة | بوليتيك

نائب عمدة مدينة طنجة يهدد مستشارا في جلسة عامة

اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور | حوادث و حقوق

اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور

رباح يؤكد على أهمية استثمار البحث العلمي في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي | بوليتيك

رباح يؤكد على أهمية استثمار البحث العلمي في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

توقيف شاب عشريني حاول السطو على مؤسسة بنكية بأكادير

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 23:33 توقيف شاب عشريني حاول السطو على مؤسسة بنكية بأكادير | حوادث و حقوق
توقيف شاب عشريني حاول السطو على مؤسسة بنكية بأكادير
أوقفت المصالح الأمنية بأكادير شخص يبلغ من العمر 29 سنة ليلة أمس وذلك للاشتباه تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية باستعمال الكسر.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت المصالح الأمنية بأكادير شخص يبلغ من العمر 29 سنة ليلة أمس وذلك للاشتباه تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية باستعمال الكسر.

وتعود تفاصيل القضية إلى صبيحة يوم أمس حينما تفاجأ موظفو مؤسسة بنكية بشارع الحسن الأول بحي الداخلة بإقدام شخص مجهول على محاولة اقتحام الوكالة البنكية، وذلك عن طرق تهشيم واجهتها الزجاجية باستعمال أداة حديدية ''بنيسة'' للدخول غير أن إطلاق صفارة الإنذار الأتوماتكية أفشلت خطته الرامية للاستيلاء على الأموال ليلوذ بالفرار نحو وجهة غير معلومة مخافة انكشاف أمره.

واستنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية لمدينة أكادير، وذلك فور توصلها بإشعار من طرف المؤسسة البنكية وهرعت لعين المكان، مرفوقة بعناصر الشرطة التقنية والعلمية، حيث قامت بتمشيط المكان، وذلك بغية استجماع بعض القرائن والأدلة التي ستمكنها من تحديد هوية الفاعل.

وأسفرت إجراءات البحث التي باشرتها مصالح الأمن مدعومة بالخبرات العلمية والتقنية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتم توقيفه، والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير توقيف شاب عشريني سطو مؤسسة بنكية استنفار أمني مجهول محاولة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور | حوادث و حقوق

اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور

حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرب خلال عمليتين منفصلتين بميناء طنجة المتوسط | حوادث و حقوق

حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرب خلال عمليتين منفصلتين بميناء طنجة المتوسط

ساكنة فاس تحتج على الرئيس السرغيني المنتمي للبيجيدي لنهجه المحسوبية والزبونية في التوظيف | حوادث و حقوق

ساكنة فاس تحتج على الرئيس السرغيني المنتمي للبيجيدي لنهجه المحسوبية والزبونية في التوظيف

رجال الحموشي بفاس يتمكنون من إيقاف شخصين يشتبه تورطهما في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية | حوادث و حقوق

رجال الحموشي بفاس يتمكنون من إيقاف شخصين يشتبه تورطهما في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو حولية ولدات دايرين ليها سبوع‎ | قنوات أخرى
منذ 35 دقيقة

بالفيديو حولية ولدات دايرين ليها سبوع‎

تصريح بالدموع لحارس عمارة بفاس يعيش في الشارع رفقة أطفاله | حالة خاصة

تصريح بالدموع لحارس عمارة بفاس يعيش في الشارع رفقة أطفاله

الفنانة المغربية خديجة جمال توفيت بالجزائر | زووم

الفنانة المغربية خديجة جمال توفيت بالجزائر

الملاكم جمال بن صديق يتحدى من جديد البطل بدر هاري | خارج البلاطو

الملاكم جمال بن صديق يتحدى من جديد البطل بدر هاري

﻿

آخر المستجدات

الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران | مجتمع
منذ 5 دقائق

الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران

بوليس كلميم اعتقالو سائق شاحنة بغا يرشي شرطي بمدخل المدينة | مجتمع

بوليس كلميم اعتقالو سائق شاحنة بغا يرشي شرطي بمدخل المدينة

وزارة الاقتصاد: إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب | اقتصاد

وزارة الاقتصاد: إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب

قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي | مجتمع

قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.