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رئيس الحكومة يفتتح مصلحة للأمراض النفسية بإنزكان بعد تجديدها

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 23:25 رئيس الحكومة يفتتح مصلحة للأمراض النفسية بإنزكان بعد تجديدها | بوليتيك
رئيس الحكومة يفتتح مصلحة للأمراض النفسية بإنزكان بعد تجديدها
افتتح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء يوم الجمعة، مصلحة الأمراض النفسية بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان آيت ملول، بحضور وزير الصحة أنس الدكالي ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى

شوف تيفي:

افتتح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء يوم الجمعة، مصلحة الأمراض النفسية بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان آيت ملول، بحضور وزير الصحة أنس الدكالي ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد ومسوؤلين جهويين ومحليين ومنتخبين.

وقال رئيس الحكومة في مستهل الزيارة التواصلية للوفد الحكومي لجهة سوس ماسة '' أنا جد مسرور لتوسيع هذه المصلحة وتجديدها بتعاون الجميع، حيث أعطيت لها إمكانية لتقديم خدمات من خلال إيواء مزيد من المرضى النفسيين من مختلف مناطق الجهة، والاستجابة للطلب المتزايد عليها''.

وأضاف رئيس الحكومة'' وإن شاء الله تكون الخدمات المقدمة في المستوى المطلوب والعلاج مفيدا. وهذا عمل جيد، وجزء من تعزيز البنيات الصحية على مستوى المدينة والجهة''.

وقد تم توسيع وتأهيل بناية مصلحة الأمراض النفسية بالمركز الاستشفائي لإنزكان آيت ملول بحيث باتت مساحتها 1450 متر مربع بكلفة 4800000 درهم، وارتفعت طاقتها الاستيعابية إلى 70 سريرا.

وساهم في عملية تأهيل المصلحة المذكورة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لكل من ولاية أكادير إداوتنان، وإقليم شتوكة آيت باها وعمالة إنزكان آيت ملول، والمجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، ووزارة الصحة والجماعة الحضرية لإنزكان ومؤسسة الجنوب للتنمية والتضامن.

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شوف تيفي المغرب رئيس الحكومة مصلحة الأمراض النفسية إنزكان

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