حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرب خلال عمليتين منفصلتين بميناء طنجة المتوسط ﻿

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، في عمليتين منفصلتين خلال 48 ساعة المنصرمة، من حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرب.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، في عمليتين منفصلتين خلال 48 ساعة المنصرمة، من حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرب.

وقامت عناصر الجمارك، خلال عملية أولى، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، بضبط 86 هاتفا ذكيا من الجيل الجديد، حاول أحد المغاربة المقيمين بالخارج إدخالها إلى التراب الوطني دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مبرزا أن الهواتف كانت مدسوسة في تجاويف معدة على مستوى هيكل السيارة.

وفي عملية ثانية، عثرت عناصر الجمارك على 101 هاتف ذكي مدسوس وراء لوحة تحكم سيارة مرقمة بإسبانيا يقودها مواطن مغربي مقيم بالخارج.

من جهة أخرى، تمكنت عناصر الجمارك في عملية ثالثة من إحباط عملية تهريب 35 من مخدر الشيرا، موضحا أن المخدرات كانت مدسوسة بعناية في تجاويف بجوانب سيارة مرقمة بفرنسا يقودها مواطن مغربي مقيم بالخارج.