 حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرب خلال عمليتين منفصلتين بميناء طنجة المتوسط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران | مجتمع

الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران

بوليس كلميم اعتقالو سائق شاحنة بغا يرشي شرطي بمدخل المدينة | مجتمع

بوليس كلميم اعتقالو سائق شاحنة بغا يرشي شرطي بمدخل المدينة

وزارة الاقتصاد: إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب | اقتصاد

وزارة الاقتصاد: إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب

قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي | مجتمع

قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي

البرلماني خربوش: مجموعة من الحقائق تغيب عن الدبلوماسية الموازية في مجموعة من القضايا المصيرية للمغرب | بوليتيك

البرلماني خربوش: مجموعة من الحقائق تغيب عن الدبلوماسية الموازية في مجموعة من القضايا المصيرية

دراسة : تقليص التفاوتات الاجتماعية يتطلب استخدام رافعات هيكلية | اقتصاد

دراسة : تقليص التفاوتات الاجتماعية يتطلب استخدام رافعات هيكلية

نائب عمدة مدينة طنجة يهدد مستشارا في جلسة عامة | بوليتيك

نائب عمدة مدينة طنجة يهدد مستشارا في جلسة عامة

اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور | حوادث و حقوق

اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور

رباح يؤكد على أهمية استثمار البحث العلمي في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي | بوليتيك

رباح يؤكد على أهمية استثمار البحث العلمي في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرب خلال عمليتين منفصلتين بميناء طنجة المتوسط

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 23:23 حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرب خلال عمليتين منفصلتين بميناء طنجة المتوسط | حوادث و حقوق
حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرب خلال عمليتين منفصلتين بميناء طنجة المتوسط
تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، في عمليتين منفصلتين خلال 48 ساعة المنصرمة، من حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرب.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، في عمليتين منفصلتين خلال 48 ساعة المنصرمة، من حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرب.

وقامت عناصر الجمارك، خلال عملية أولى، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، بضبط 86 هاتفا ذكيا من الجيل الجديد، حاول أحد المغاربة المقيمين بالخارج إدخالها إلى التراب الوطني دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مبرزا أن الهواتف كانت مدسوسة في تجاويف معدة على مستوى هيكل السيارة.

وفي عملية ثانية، عثرت عناصر الجمارك على 101 هاتف ذكي مدسوس وراء لوحة تحكم سيارة مرقمة بإسبانيا يقودها مواطن مغربي مقيم بالخارج.

من جهة أخرى، تمكنت عناصر الجمارك في عملية ثالثة من إحباط عملية تهريب 35 من مخدر الشيرا، موضحا أن المخدرات كانت مدسوسة بعناية في تجاويف بجوانب سيارة مرقمة بفرنسا يقودها مواطن مغربي مقيم بالخارج.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حجز هاتف ذكي مهرب ميناء طنجة المتوسط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور | حوادث و حقوق

اعتقال 12 شخصا متورطين في تكوين عصابة إجرامية بقرية أركمان بالناظور

توقيف شاب عشريني حاول السطو على مؤسسة بنكية بأكادير | حوادث و حقوق

توقيف شاب عشريني حاول السطو على مؤسسة بنكية بأكادير

ساكنة فاس تحتج على الرئيس السرغيني المنتمي للبيجيدي لنهجه المحسوبية والزبونية في التوظيف | حوادث و حقوق

ساكنة فاس تحتج على الرئيس السرغيني المنتمي للبيجيدي لنهجه المحسوبية والزبونية في التوظيف

رجال الحموشي بفاس يتمكنون من إيقاف شخصين يشتبه تورطهما في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية | حوادث و حقوق

رجال الحموشي بفاس يتمكنون من إيقاف شخصين يشتبه تورطهما في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو حولية ولدات دايرين ليها سبوع‎ | قنوات أخرى
منذ 43 دقيقة

بالفيديو حولية ولدات دايرين ليها سبوع‎

تصريح بالدموع لحارس عمارة بفاس يعيش في الشارع رفقة أطفاله | حالة خاصة

تصريح بالدموع لحارس عمارة بفاس يعيش في الشارع رفقة أطفاله

الفنانة المغربية خديجة جمال توفيت بالجزائر | زووم

الفنانة المغربية خديجة جمال توفيت بالجزائر

الملاكم جمال بن صديق يتحدى من جديد البطل بدر هاري | خارج البلاطو

الملاكم جمال بن صديق يتحدى من جديد البطل بدر هاري

﻿

آخر المستجدات

الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران | مجتمع
منذ 12 دقيقة

الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران

بوليس كلميم اعتقالو سائق شاحنة بغا يرشي شرطي بمدخل المدينة | مجتمع

بوليس كلميم اعتقالو سائق شاحنة بغا يرشي شرطي بمدخل المدينة

وزارة الاقتصاد: إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب | اقتصاد

وزارة الاقتصاد: إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب

قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي | مجتمع

قريبا..شرطة عقارية لمراقبة عقود السكن الاجتماعي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.