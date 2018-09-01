 انقطاع التيار الكهربائي لأزيد من 4 ساعات بالبرنوصي والازهر بالبيضاء ﻿
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انقطاع التيار الكهربائي لأزيد من 4 ساعات بالبرنوصي والازهر بالبيضاء | مجتمع

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انقطاع التيار الكهربائي لأزيد من 4 ساعات بالبرنوصي والازهر بالبيضاء

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 22:52 انقطاع التيار الكهربائي لأزيد من 4 ساعات بالبرنوصي والازهر بالبيضاء | مجتمع
انقطاع التيار الكهربائي لأزيد من 4 ساعات بالبرنوصي والازهر بالبيضاء
يعاني ساكنة حي البرنوصي والأزهر من انقطاع التيار الكهربائي لمدة تفوق 4 ساعات بالعاصمة الاقتصادية

شوف تيفي:

يعاني ساكنة حي البرنوصي والأزهر من انقطاع التيار الكهربائي لمدة تفوق 4 ساعات بالعاصمة الاقتصادية

ووفق مصدر لـ"شوف تيفي" فإن ساكنة أحياء البرنوصي والأزهر، تعيش ليلة سوداء بسبب انقطاع التيار الكهربائي يومه الجمعة، لمدة فاقت 4 ساعات دون إشعار قبلي من طرف المصالح المسؤولة.

وأضاف ذات المصدر، أن الساكنة تعاني الويلات بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء مما يتسبب في خسائر كبيرة تلحق بالأجهزة الكهربائية كالتلفاز والثلاجة وغيرها من المعدات التي تتضرر بسبب هذا الانقطاع دون إشعار مسبق من طرف الشركة المفوض لها تدبير الإنارة بالعاصمة الاقتصادية .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب انقطاع التيار الكهربائي البرنوصي الأزهر العاصمة الاقتصادية

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