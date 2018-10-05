أنس الدكالي والعثماني والرميد يشرفون على إعطاء الإنطلاقة قطب الطب النفسي بإنزكان +صور ﻿

أشرف رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' برفقة كل من وزير الصحة ''أنس الدكالي'' ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ''مصطفى الرميد'' وبحضور المنذوب الإقليمي للوزارة بإنزكان أيت ملول ومدير المستشفى (أشرف)

شوف تيفي:أحمد الهلال

أشرف رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' برفقة كل من وزير الصحة ''أنس الدكالي'' ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ''مصطفى الرميد'' وبحضور المنذوب الإقليمي للوزارة بإنزكان أيت ملول ومدير المستشفى (أشرف) مساء اليوم الجمعة 05 أكتوبر 2018 على إعطاء الانطلاقة الفعلية لقطب الطب النفسي والأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي لإنزكان.

ويهدف هذا المشروع إلى أنسبة الطب النفسي بعمالة إنزكان أيت ملول، وتعزيز العرض الصحي، وتحسين جودة خدمات مصلحة الأمراض العقلية والنفسية المقدمة لساكنة إقليم إنزكان أيت ملول، علاوة على تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية والتمريضية.

ويقام هذا القطب النفسي الجديد على مساحة إجمالية تقدر ب 1450 متر مربع، وبتكلفة مالية تناهز 4800000 درهم، بمساهمة كل من اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لولاية أكادير اداوتنان بمبلغ 1000000 درهم، واللجنة الاقليمية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة أيت بها بمبلغ 200000 درهم، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة انزكان أيت ملول بمبلغ 200000 درهم، والمجلس الجهوي لجهة سوس ماسة بمبلغ 1100000 درهم، ومؤسسة الجنوب للتنمية والتضامن بمبلغ 1500000 درهم، ووزارة الصحة بمقدرا مالي وصل ل 800000 درهم، فيما ساهمت الجماعة الحضرية لإنزكان بمنح التراخيص الإدارية فقط.

هذا وتبلغ الطاقة الاستعابية للقطب 70 سريرا، ويضم مجموعة من الأطر الطبية والتمريضية التي ستسهر على خدمة المرضى، حيث يتوفر على طبيبين أخصائيين و19 ممرضا وممرضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، في خضم الدينامية والحيوية التي يشهدها المستشفى الاقليمي بإنزكان الذي يعرف تطورا ملموسا على مستوى تحديث بنياته التحتية في أفق تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لتلبية كافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، ولامتصاص الضغط الممارس على هذه المؤسسة الصحية التي تعرف توافد أفواج هائلة من المرتفقين بحكم تواجدها وسط نطاق جغرافي شاسع جدا يضم كثافة سكانية كبيرة.

وأكد وزير الصحة ''أنس الدكالي''، في تصريح لقناة ''شوف تيفي''، أن هذا القطب الخاص بالطب النفسي يتوفر على تجهيزات بيوطبية حديثة وعالية الجودة الى جانب موارد بشرية مختصة من أطباء وممرضين وأطر إدارية وتقنية، بما يكفل تدبير وتسيير هذا الجناح الخاص بشكل جيد، ويضمن خدمات طبية وعلاجية في مستوى انتظارات المرضى وذويهم، مذكرا أن جناح الأمراض العقلية والنفسية بمدينة انزكان، يأتي في إطار المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية ، الذي يروم بناء وتجهيز أربع مستشفيات للأمراض النفسية والعقلية بكل من قلعة السراغنة والقنيطرة ( وهو في طور البناء) وبني ملال وأكادير، بطاقة استيعابية تصل الى 120 سريرا لكل مؤسسة استشفائية وبمواصفات عالمية.

كما ستعمل الوزارة على إنشاء مصالح استشفائية مندمجة داخل المستشفيات، بطاقة استيعابية تصل الى 70 سريرا بكل مصلحة، وقد بدأ العمل بأربع مصالح مندمجة بمدن بوعرفة وشفشاون والعروي وتزنيت.