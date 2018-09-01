ساكنة فاس تحتج على الرئيس السرغيني المنتمي للبيجيدي لنهجه المحسوبية والزبونية في التوظيف ﻿

اقتحمت ساكنة المشور بفاس الجديد اجتماع مجلس جنان السبيل، احتجاجا على المحسوبية التي ينهجها رئيس المجلس في توظيف المقربين من حزبه وطرد الآخرين

شوف تيفي: جمال الديابي

اقتحمت ساكنة المشور بفاس الجديد اجتماع مجلس جنان السبيل، احتجاجا على المحسوبية التي ينهجها رئيس المجلس في توظيف المقربين من حزبه وطرد الآخرين

وأفاد مصدر لشوف تيفي عبر اتصال هاتفي، أن سعيد السرغيني رئيس مقاطعة فاس ومجلس حديقة جنان السبيل، ينهج سياسة المحسوبية والزبونية، في توظيف بعض الأشخاص الذين لا يحق لهم الاستفادة منها.

وأوضح ذات المصدر، أن الرئيس قام بطرد مجموعة من المستخدمين المنتمين الى أحزاب أخرى كان أخرها طرد 6 مستخدمين منتمين لحزب الاستقلال.

وكشف مصدرنا أن عملية التوظيف هاته شملت بعض الموظفين الأشباح من بينهم متقاعدون يستفيدون من أجور صندوق الإنعاش الوطني، دون أن يقدموا خدمات مقابل تلك الأجور.

ووفقا لفيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر نائب برلماني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار يسائل الرئيس بأن يثبت أنه هؤلاء الأربعين مستخدما يقومون بأداء واجبهم المهني، ويتهمه فيها باختلالات واستغلال بطائق الإنعاش الوطني لفائدة أعضاء حزبه.