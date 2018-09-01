 توفيق بوعشرين يقلد ''الزفزافي'' ويلتمس طلبا مثيرا للجدل.. وهذا ما قرره القاضي ﻿
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توفيق بوعشرين يقلد ''الزفزافي'' ويلتمس طلبا مثيرا للجدل.. وهذا ما قرره القاضي

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 21:26 توفيق بوعشرين يقلد الزفزافي ويلتمس طلبا مثيرا للجدل.. وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك
توفيق بوعشرين يقلد ''الزفزافي'' ويلتمس طلبا مثيرا للجدل.. وهذا ما قرره القاضي
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يومه الجمعة الاستماع إلى هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، مالك يومية ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم 24'' المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر .

شوف تيفي

واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يومه الجمعة الاستماع إلى هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، مالك يومية ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم 24'' المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر .

وقاطع بوعشرين الجلسة ، حيث صرخ في وجه المحامي المسكيني الصغير وطالب الانسحاب من الجلسة ، وهو ما دفع ممثل النيابة العامة وقاضي الجلسة ينبهانه لكونه ليس في المكان الذي يمكنه توجيه المحامين وأنه متهم، بينما أصر الصغير على أنه لم يكن يقصد بوعشرين بل الشخص الذي يظهر في الفيديوهات وأن بوعشرين لا حق له بالكلام .

وحاول بوعشرين اقناع المحكمة بالانسحاب من أشغال المحاكمة ولاسيما في مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني ، حيث اعتبر المتهم أن محامو المشتكيات يسيئون إليه من خلال مرافعاتهم على حد تعبيره..

واعتبر المحامي محمد الهيني أن طلب بوعشرين مخالف للقانون والأعراف والتقاليد الجاري بها العمل في المحاكم ، مصرحا ل''شوف تيفي'' بالقول : '' بوعشرين يحاول تكرار تجربة ناصر الزفزافي بمقاطعته للمحكمة وهذه إساءة الى المحكمة وهيئة دفاع المشتكيات'' مشددا أن مثوله أمام المحكمة واجب بقوة القانون... .

ومن جهة أخرى وافق المحامي الحسيني كروط على طلب بوعشرين شريطة ألا يعود ، حيث قال : '' راه إيلا مشا مخصوش يرجعش أبدا ويكون القرار ديالو شامل للجميع'' مشيرا أن طلب بوعشرين يحاول استثناء مرافعات الضحايا والاكتفاء بمرافعات دفاعه والنيابة العامة .

وبعد مشادات كلامية بين دفاع بوعشرين ودفاع المطالبات بالحق المدني قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى مساء يوم الإثنين المقبل لمواصلة الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع الضحايا مع الحسم في طلب بوعشرين المثير للجدل.

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.

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