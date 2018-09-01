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محمد بن سلمان: السعودية لن تدفع شيئا مقابل أمنها... والأسلحة لا نأخذها مجانا من الولايات المتحدة

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 20:58 محمد بن سلمان: السعودية لن تدفع شيئا مقابل أمنها... والأسلحة لا نأخذها مجانا من الولايات المتحدة | دولي
محمد بن سلمان: السعودية لن تدفع شيئا مقابل أمنها... والأسلحة لا نأخذها مجانا من الولايات المتحدة
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة ستطرح حصة في أرامكو للاكتتاب بحلول مطلع 2021، مشيراً إلى أن قيمة أرامكو لا تقل عن 2 تريليون دولار.

 شوف تيفي:

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة ستطرح حصة في أرامكو للاكتتاب بحلول مطلع 2021، مشيراً إلى أن قيمة أرامكو لا تقل عن 2 تريليون دولار.

وأكد ولي العهد السعودي في لقاء مع وكالة "بلومبيرغ"، وفق ما أورده موقع صحيفة "الشرق الاوسط" اليوم الجمعة، أن السعودية لن تدفع شيئاً مقابل أمنها، مشدداً على أن جميع الأسلحة التي تحصل عليها السعودية من الولايات المتحدة، تشتريها المملكة بأموالها ولا تحصل عليها مجاناً.

وشدد الأمير محمد بن سلمان، على أن السعودية قادرة على حماية مصالحها، مستشهداً بعمل الولايات المتحدة ضد أجندة المملكة في السعودية والمنطقة، طوال 8 أعوام هي فترة تولي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة، إلا أن "السعودية كانت قادرة على حماية مصالحها، والنتيجة النهائية أننا نجحنا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قيادة أوباما قد فشلت، على سبيل المثال في مصر.

نص الحوار عبر الرابط التالي: https://goo.gl/CFF1GX 

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