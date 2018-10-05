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فنانة مغربية مقربة من عائلة لمجرد تكشف حقيقة رفع والدي المعلم دعوى قضائية على قناة تونسية

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 20:46 فنانة مغربية مقربة من عائلة لمجرد تكشف حقيقة رفع والدي المعلم دعوى قضائية على قناة تونسية | ثقافة و فنون
فنانة مغربية مقربة من عائلة لمجرد تكشف حقيقة رفع والدي المعلم دعوى قضائية على قناة تونسية
بعدما راجت أخبار تُفيد بأن عائلة المغني المغربي سعد المجرد رفعت دعوى قضائية ضد صاحب قناة تونسية تطرقت لموضوع المجرد بطريقة مستفزة و ساخرة، خرجت الممثلة سناء عكرود عن صمتها وكشفت الحقيقة الكاملة.

شوف تيفي

 بعدما راجت أخبار تُفيد بأن عائلة المغني المغربي سعد المجرد رفعت دعوى قضائية ضد صاحب قناة تونسية تطرقت لموضوع المجرد بطريقة مستفزة و ساخرة، خرجت الممثلة سناء عكرود عن صمتها وكشفت الحقيقة الكاملة.

 وقالت عكرود المقربة من عائلة لمجرد عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام من خلال تدوينة لها أن نزهة الركراكي لم ترفع أي دعوى قضائية ضد القناة التونسية « من يروج لخبر عن دعوى غريبة رفعتها والدة سعد المجرد الحاجة نزهة الركراكي ضد برنامج تونسي، خبر عار من الصحة، لأن هذه العائلة الفنية بعيدة كل البعد عن ثقافة الحقد و الكيل بمكيالين ».

 هذا وكانت القناة التونسية « الحوار » قد جسدت من خلال برنامج « أمور جدية» محاكمة لمجرد في قضية اتهامه بالإغتصاب في فرنسا، ولكن بطريقة ساخرة.

 

‫شوف تيفي

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بعدما راجت أخبار تُفيد بأن عائلة المغني المغربي سعد المجرد رفعت دعوى قضائية ضد صاحب قناة تونسية تطرقت لموضوع المجرد بطريقة مستفزة و ساخرة خرجت الممثلة سناء عكرود عن صمتها وكشفت الحقيقة الكاملة.

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