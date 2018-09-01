رجال الحموشي بفاس يتمكنون من إيقاف شخصين يشتبه تورطهما في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية والثاني مبحوث عنه من أجل الضرب والجرح العمديين، وذلك للاشتباه في تورطهما في

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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية والثاني مبحوث عنه من أجل الضرب والجرح العمديين، وذلك للاشتباه في تورطهما في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما إلى محطة القطار قادمين من مدينة طنجة ، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتهما على 3730 قرصا من مخدر الإكستازي ، و 359 قرصا مخدرا من نوع ريفوتريل ، علاوة على مبلغ مالي.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن مصدر هذه الأقراص المهلوسة المحجوزة، وكذا توقيف كافة الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.