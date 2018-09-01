اعتقال شاب حاول اغتصاب تلميذة قاصرة بعد اقتيادها بالقوة إلى بناية بحي تاويمة‎ بالناظور ﻿

اهتزت ساكنة الحيّ العسكري ''تاويمة'' الذي يبعد عن مركز مدينة الناظور بـ5 كيلومترات يوم أمس الخميس على وقع حادثة هتك عرض تلميذة قاصرة في 15 ربيعا من عمرها على يد شاب في منتصف العشرينات من العمر.

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اهتزت ساكنة الحيّ العسكري "تاويمة" الذي يبعد عن مركز مدينة الناظور بـ5 كيلومترات يوم أمس الخميس على وقع حادثة هتك عرض تلميذة قاصرة في 15 ربيعا من عمرها على يد شاب في منتصف العشرينات من العمر.

ووفق مصادر مطلعة فإن الجاني قام باقتياد التلميذة بالقوة إلى منزل لا يزال قيد البناء محاولا إتيان جريمة الاغتصاب وممارسة الجنس على الضحية قبل أن يلفت صراخها انتباه عدد من العمّال الذين تدخلوا للحيلولة دون وقوع جريمة هتك عرضها.

وحسب المصادر ذاتها فقد سارعت الضحية إلى إبلاغ مدير مؤسستها التعليمية التي تتابع فيها دراستها بأقسام "الثالث إعدادي" ما حذا بالأخير إلى القيام باللاّزم والمتعيّن إزاء الواقعة بحيث سارع إلى إخطار الجهات المعنية.

هـذا وبمجرد حلول عناصر الشرطة المختصة إلى عين المكان جـرى إلقاء القبض على الجاني الذي يقطن بحي "تاويمة" بحيث تم اقتياده إلى مخفر الأمـن لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه إلى العدالة .