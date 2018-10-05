 الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران ﻿
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الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 20:00 الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران | اقتصاد
الصخيرات تحتضن المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية بكندا لتطوير قطاع الطيران
احتضنت مدينة الصخيرات يومه الجمعة بقصر المؤتمرات المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بكندا لتطوير قطاع الطيران، بمشاركة حوالي 200 مشارك، من بينهم وفد عن ''أيرو مونتريال'' وممثلين عن شبكة

 شوف تيفي: ع. رموحي

احتضنت مدينة الصخيرات يومه الجمعة بقصر المؤتمرات المنتدى الأول لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بكندا لتطوير قطاع الطيران، بمشاركة حوالي 200 مشارك، من بينهم وفد عن "أيرو مونتريال" وممثلين عن شبكة الكفاءات المغربية بكندا " أيرو ماك"، إلى جانب خبراء كنديين في مجال الطيران ومستثمرين ومسؤولين مؤسساتيين وشركاء تقنيين وممثلين عن قطاع المال والأعمال.

وجاء هذا الملتقى بشراكة بين الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وشبكة الكفاءات المغربية في صناعات الطيران بكندا، إضافة إلى بعثات تمثل قطاع الطيران.

وتتمثل أهداف هذه البعثة إلى تعزيز الإمكانيات الاستثمارية للشركات الكندية في المغرب في مجال صناعة الطيران من جهة، وكذا تعزيز اليقظة التكنولوجية لنقل المعرفة نحو المغرب من خلال التكوين، وتبادل الخبرات بين الجامعات ومؤسسات التكوين المغربية والكندية من جهة أخرى، إضافة إلى تقوية التقارب بين الشركات الكندية والنسيج الاقتصادي المغربي، من أجل خلق تعاون مثمر في مجال المشاريع المبتكرة، وتشجيع الاستثمارات الكندية في المغرب.

وتوج هذا المنتدى المنظم بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهدف بشكل خاص إلى تعزيز فرص التقارب والتعاون بين الشركات المغربية والكيبيكية بهدف دعم سلسلة الإنتاج والتعاون التجاري، بما يحقق مبدأ رابح -رابح لكلا الطرفين.

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