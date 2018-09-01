مغاربة ليبراليون يفوزون في انتخابات كيبيك الكندية ﻿

نجح مغربيان ينتميان إلى الحزب الليبرالي ''الكيبيكي'' في الظفر بمقعدين برلمانيين في الانتخابات التشريعية التي جرت بداية هذا الأسبوع في مدينة كيبيك الكندية، والتي انتخبت حكومة يمينية قومية أنهت فترة

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نجح مغربيان ينتميان إلى الحزب الليبرالي "الكيبيكي" في الظفر بمقعدين برلمانيين في الانتخابات التشريعية التي جرت بداية هذا الأسبوع في مدينة كيبيك الكندية، والتي انتخبت حكومة يمينية قومية أنهت فترة حكم الليبراليين الذي استمر 15 عاماً.

وفاز المغربي "مُنصف الدراجي" عن الحزب الليبرالي، وفق ما أوردته مصادر إعلامية، بمقعد في المقاطعة الانتخابية "نيليغان" بمدينة مونتريال، بعد أن حصل على المرتبة الأولى بـ22.406 صوت، متقدماً على مرشحي تحالف مستقبل كيبيك وحزب التضامن الكندي والحزب الكيبيكي.

كما فازت المغريبة "مروة زرقي" وهي أستاذة جامعية مزدادة في كيبيك، عن الحزب الليبرالي الكيبيكي، تضيف المصادر، بمقعد في الدائرة الانتخابية "سانت لوران" بمدينة مونتريال، بحصولها على 17.953 صوتاً، متقدمة بفارق كبير عن المرشحين الآخرين.

وأشارت المصادر أن الحظ لم يحالف أي مغاربة آخرين، من بينهم "عزيزة ديني" عن الحزب الأخضر الكيبيكي في دائرة "لابينيير"، حيث حصلت على المرتبة الخامسة بـ585 صوتاً، متبوعة بالمغربي "أنور اليوبي" في المرتبة السادسة، مرشحاً عن الحزب المحافظ الكيبيكي بـ437 صوتا.