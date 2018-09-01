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نايضة بالمعقول بمحكمة الاستئناف.. بوعشرين ينتقض ويطالب بالإنسحاب من جلسة محاكمته

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 19:19 نايضة بالمعقول بمحكمة الاستئناف.. بوعشرين ينتقض ويطالب بالإنسحاب من جلسة محاكمته | بوليتيك
نايضة بالمعقول بمحكمة الاستئناف.. بوعشرين ينتقض ويطالب بالإنسحاب من جلسة محاكمته
في جو مشحون طالب توفيق بوعشرين مالم مجموعة أخبار اليوم، من هيئة المحكمة اليوم الجمعة، بالسماح له بعدم الحضور خلال مرافعات محاميي المشتكيات، لأنهم يهينونه على حد تعبيره.

شوف تيفي

في جو مشحون طالب توفيق بوعشرين مالم مجموعة أخبار اليوم، من هيئة المحكمة اليوم الجمعة، بالسماح له بعدم الحضور خلال مرافعات محاميي المشتكيات، لأنهم يهينونه على حد تعبيره.

وطالب دفاع بوعشرين من تمكينه من الأكل، لكن المحكمة رفضت ذلك بدعوى أن أكله سيصل من السجن.

ويستمر دفاع المشتكيات في عرض مرافعته التي يحاول من خلالها تأكيد التهم الموجهة لبوعشرين، من خلال الوقائع المعروضة على المحكمة.

ويأتي هذا بعدما صرخ توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" في وجه المحامي المسكيني الصغير، بعد وصفه ب"اللئيم" خلال مرافعته.

 

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