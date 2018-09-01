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مشادات كلامية بين المحامي المسكيني وبوعشرين أثناء مناقشة الفيديوهات الجنسية

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 18:46 مشادات كلامية بين المحامي المسكيني وبوعشرين أثناء مناقشة الفيديوهات الجنسية | بوليتيك
مشادات كلامية بين المحامي المسكيني وبوعشرين أثناء مناقشة الفيديوهات الجنسية
صرخ توفيق بوعشرين، مالك يومية ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم 24''، في وجه المحامي المسكيني الصغير، بعد وصفه ب''اللئيم'' خلال مرافعته.

شوف تيفي

صرخ توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، في وجه المحامي المسكيني الصغير، بعد وصفه ب"اللئيم" خلال مرافعته.

ووصف محامي المشتكيات الصغير خلال مرافعته اليوم الجمعة، خلال جلسة محاكمة بوعشرين "الذي يظهر في الفيديوهات"، على حد تعبيره بأوصاف سيئة، نظرا للوقائع التي اقترفها، مما جعل بوعشرين يقاطعه بدعوى أنه يرافع خارج الموضوع ويتحدث عن وقاىع ليست في الملف، وهو ما دفع ممثل النيابة العامة وقاضي الجلسة ينبهانه لكونه ليس في المكان الذي يمكنه توجيه المحاميين وأنه متهم، بينما أصر الصغير على أنه لم يكن يقصد بوعشرين بل الشخص الذي يظهر في الفيديوهات .

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.

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