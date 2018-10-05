بالصــور...الاحتجاجات تسبق زيارة رئيس الحكومة لمسقط رأسه بإنزكان ﻿

يبدو أن رحلة رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' إلى مسقط رأسه بإنزكان سبتقتها عاصفة الباعة المتجولين الذين أقدموا على اقتحام المستشفى الإقليمي، الذي ينتظرا أن يشهد نساء اليوم الجمعة، تدشين مصلحة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

يبدو أن رحلة رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني" إلى مسقط رأسه بإنزكان سبتقتها عاصفة الباعة المتجولين الذين أقدموا على اقتحام المستشفى الإقليمي، الذي ينتظرا أن يشهد نساء اليوم الجمعة، تدشين مصلحة الطب النفسي من طرف وزير الصحة ورئيس الحكومة نفسه، احتجاجا على الوضع المزري الذي يعيشونه جراء الحملات التطهيرية التي تشنها عليهم السلطات المحلية وحرمتهم من ممارسة أنشطتهم التجارية بذريعة تحرير الملك العمومي.

ورفع المحتجون شعارات منددة للهجمات الشرسة التي يتعرضون لها مطالبين بإنصافهم ورد الاعتبار لهم وجاء هذا الشكل الاحتجاجي بعد علمهم بقدوم رئيس الحكومة لإثارة انتباهه لملفهم المطلبي.

هذا واستنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية التي هرعت لعين المكان ودخلت في حوار لفض احتجاج الباعة رفقة مدير المستشفى والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة انزكان أيت ملول والذين تمكنوا بعد جهد جهيد من إقناعهم بإخلاء فضاء المؤسسة الصحية قبل وصول رئيس الحكومة والوفد المرافق له، حيث اضطروا للخروج وتحويل احتجاجهم أمام بوابة المستشفى.