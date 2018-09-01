إيقاف شخص سرق الشركة التي يشتغل بها وادعى تعرضه للاعتداء بالداخلة ﻿

تمكنت صباح اليوم الجمعة فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة من إيقاف شخص من أجل خيانة الأمانة مع إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ بجريمة خيالية مع العلم بعدم حدوثها.

شوف تيفي:

تمكنت صباح اليوم الجمعة فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة من إيقاف شخص من أجل خيانة الأمانة مع إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ بجريمة خيالية مع العلم بعدم حدوثها.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أن تفاصيل القضية تعود إلى أواخر شهر شتنبر المنصرم حينما ادعى الموقوف الذي يعمل كموزع للسجائر تابع لإحدى شركات التبغ بالمدينة، كونه تعرض للسرقة من طرف عصابة إجرامية تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال ناقلة ذات الدفع الرباعي واستولوا على كميات مهمة من السجائر مختلفة النوع.

وأوضح ذات المصدر، أن فرقة الشرطة القضائية قامت بتكثيف الأبحاث والتحريات لتتوصل بمعطيات تشير إلى تورط المعني في قضية خيانة الأمانة وأن ما ادعاه كان من نسج خياله.

بناء عليه وبأمر من النيابة العامة المختصة، يضيف المصدر، تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.