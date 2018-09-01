 اعتقال مدير إدارة الضرائب الذي احتال على الملك محمد السادس في فرنسا ﻿
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اعتقال مدير إدارة الضرائب الذي احتال على الملك محمد السادس في فرنسا

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 17:36 اعتقال مدير إدارة الضرائب الذي احتال على الملك محمد السادس في فرنسا | حوادث و حقوق
اعتقال مدير إدارة الضرائب الذي احتال على الملك محمد السادس في فرنسا
أوقفت السلطات الفرنسية بحر هذا الأسبوع، رجلا يبلغ من العمر 47 عاما، هذا الأسبوع في إحدى الحانات بمدينة باريس، بتهمة ''الاحتيال على الملك محمد السادس'' عن طريق تزوير الوثائق.

 شوف تيفي:

أوقفت السلطات الفرنسية بحر هذا الأسبوع، رجلا يبلغ من العمر 47 عاما، هذا الأسبوع في إحدى الحانات بمدينة باريس، بتهمة "الاحتيال على الملك محمد السادس" عن طريق تزوير الوثائق.

وتمكن المشتبه به،وفق ما أورده موقع " RTL "، من تسلق سلم الإدارة في المغرب بدبلومات مزيفة ، حتى أصبح رئيس إدارة الضرائب في الرباط.

وكشف ذات المصدر، أن الشخص الموقوف تمكن من بيع أراض تابعة للدولة عن طريق تزوير وثائق ومستندات، وكما أنه متهم بتحويل 1000،000 أورو إلى حسابه.

كما أشار المصدر إلى أن السلطات المغربية أعطت للشرطة الفرنسية حسابه الشخصي على موقع فيسبوك وتم اعتقاله في الدائرة 11 بفرنسا.

ورجح المصدر ذاته أنه يمكن أن يُحكم على هذا الشخص بالسجن لمدة 20 سنة إذا عاد إلى المغرب

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اعتقال مدير إدارة الضرائب الملك محمد السادس فرنسا

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