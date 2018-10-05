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أخنوش يطلق مشروعا ضخما بمنطقة تغازوت السياحية لإنشاء قطب للصيد البحري +صور

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 15:41 أخنوش يطلق مشروعا ضخما بمنطقة تغازوت السياحية لإنشاء قطب للصيد البحري +صور | بوليتيك
أخنوش يطلق مشروعا ضخما بمنطقة تغازوت السياحية لإنشاء قطب للصيد البحري +صور
أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية ''عزيز أخنوش''، قبل قليل، من يومه الجمعة 05 أكتوبر 2018 على إبرام اتفاقية لدعم مشروع تهيئة وتجهيز مركز الصيد البحري بتغازوت والذي يهدف

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية ''عزيز أخنوش''، قبل قليل، من يومه الجمعة 05 أكتوبر 2018 على إبرام اتفاقية لدعم مشروع تهيئة وتجهيز مركز الصيد البحري بتغازوت والذي يهدف إلى تحويل المنطقة لقطب صناعي للصيد البحري.

وكان برفقة أخنوش كل من والي جهة سوس ماسة ''أحمد حجي'' ورئيس الجهة ''ابراهيم الحافيدي''، وكاتبة الدولة المكلفى بالصيد البحري ''مباركة بوعيدة'' وعدد من المسؤولين السياسيين والمنتخبين بالمنطقة وشخصيات مدنية وعسكرية.

ويرتكز هذه الاتفاقية على إنجاز المشروع عبر شطرين أساسيين حيث يهم الشطر الأول (اقتناء الآليات) التي من شأنها أن تطور المركز وتحسن من ظروف اشتغال البحارة التقليديين، والرفع من مداخليهم والحفاظ على جودة ومثانة القوارب، وتثمين المنتوج السمكي، وتضم التجهيزات التي سيتم اقتنائها خلال هذا الشطر ما يناهز 80 محرك خارجي بقوة 15 حصان، وجرار واحد ورافعة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا الشطر الأول من المشروع نحو 1964000.00 درهم.

في الوقت الذي تروم الدفعة الثانية من المشروع إلى تهيئة المركز عبر إنجاز منحدر الرسو المائي وتجهيز دوريات المياه وتموين محلات لتخزين معدات الصيد، وينتظر أن تقام الدراسات التقنية والمتعلقة بالشطر الثاني قصد تحديد كلفته الإجمالية ورصد التمويلات الضرورية بغية الشروع في عملية البناء والتشييد.

يشار إلى أن مركز الصيد بتغازوت يضم حوالي 80 قاربا و 240 بحارا، وينتج ما يقارب 46.4 طن إلى حدود شتنبر 2018 برقم معملات بلغ 3.9 مليون درهم ويرتكز في مجمل أنشطته البحرية على صيد الرخويات والأسماك البيضاء بالدرجة الأولى.

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شوف تيفي المغرب أكادير وزير الصيد البحري عزيز أخنوش يبرم اتفاقية دعم

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