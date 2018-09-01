مثير... أعضاء جماعة تافراوت المولود يقاطعون دورة المجلس ويتركون الرئيسة وعضوين فقط أمام كراسي فارغة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن مقاطعة اثني عشر عضوا للدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لتافراوت المولود التابعة لإقليم تيزنيت، والتي كان مقررا عقدها صباح يومه الجمعة 05 أكتوبر 2018، وذلك

شوف تيفي:تافراوت المولود

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، عن مقاطعة اثني عشر عضوا للدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لتافراوت المولود التابعة لإقليم تيزنيت، والتي كان مقررا عقدها صباح يومه الجمعة 05 أكتوبر 2018، وذلك بسبب عدم رضاهم عن السياسة التدبيرية لرئيسة المجلس الجماعي المنتمية لحزب التقدم والإشتراكية

ووفق مصادر "شوف تيفي"، من عين المكان فقد حضرت رئيسة المجلس الجماعي، لمقر الجماعة التي كان من المنتظر أن تشهد أطوار الدورة برفقة أحد نوابها المنتمي لنفس لونها السياسي (التقدم والإشتراكية) إضافة إلى مستشار جماعي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وظل الأشخاص الثلاث ينتظرون حضور بقية الأعضاء، غير أنهم لم يستجيبوا لدعوة الرئيسة وتخلفوا عن الحضور ليجهضوا انعقاد الدورة في سابقة من نوعها.

في عقد الدورة العادية لأكتوبر ،حيث لم يحضر اثنا عشر مستشارا ، حين قرروا مقاطعة الجلسة الأولى.

وأوضحت ذات المصادر، أن الرئيسة المغضوب عليها ظهرت جد متأثرة من مشهد الكراسي الفارغة بعدما حضر المواطنين لتتبع أشغال الدورة، ليغادروا بعد مرور 45 دقيقة قاعة الاجتماع ، ليبقى مصير الجماعة معلقا إلى إشعار آخر تضيف المصادر.

يشار فقط ، أن ثلثي المجلس سبق لهم أن وضعوا ملتمسا يطالب الرئيسة بالاستقالة ، احتجاجا على سوء تسيير و تدبير شؤون الجماعة الترابية تافراوت المولود.

وفي ذات السياق، تأتي مقاطعة دورة المجلس بعد أن سبق وأقدم 10 أعضاء من أصل 15 بالمجلس الجماعي لتافراوت المولود على توجيه ملتمس لرئيسة الجماعة يطالبونها فيه بإدراج نقطة استقالتها بجدول أعمال دورة المجلس لشهر أكتوبر 2018، إعمالا بالمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 .

وحسب نص الرسالة التي وجهها الأعضاء المنشقون والتي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها، فإن أسباب مطالبتهم باستقالة رئيسة الجماعة ترجع بالأساس إلى المشاكل التي شابت تسيير الجماعة طيلة الثلاث سنوات الماضية ، وخاصة التسيير الانفرادي وغياب الوضوح والشفافية زيادة على مجموعة من الخروقات الأخرى التي تعيق التنمية المحلية .

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، فالملتمس وقع عليه ثلاث نواب للرئيسة وكاتب المجلس ورؤساء لجنتين دائمتين ونوابهما وبقية الاعضاء ليصل العدد لعشرة موقعين الموقعين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية.

وفي اتصال هاتفي لقناة "شوف تيفي"، مع أحد الأعضاء الموقعين على الملتمس، أكد أن جل الأعضاء غير راضون عن السياسة التذبيرية للرئيسة، ومستنكرون لما وصفه بالإنفرادية والعشوائية في اتخاد القرارات داخل المجلس، مبرزا أن الجماعة تشهد جملة من الخروقات التي شابت التسيير طيلة فترة توالي الرئيسة لرئاسة المجلس.