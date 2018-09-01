انفجار قوي يهز منزل ضواحي أكادير ونقل شخص لمستعجلات مراكش في حالة حرجة ﻿

استقبلت مستعجلات مراكش شخصا ثلاثينيا صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بحروق خطيرة جراء انفجار قنينة غاز صغيرة داخل منزله الكائن بجماعة الدراركة نواحي أكادير.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استقبلت مستعجلات مراكش شخصا ثلاثينيا صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بحروق خطيرة جراء انفجار قنينة غاز صغيرة داخل منزله الكائن بجماعة الدراركة نواحي أكادير.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فحيثيات الحادث تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي، حينما كان الضحية داخل المطبخ من أجل اعداد وجبة خفيفة يأكلها ليشعل الولاعة دون الانتباه لغاز البوتان المتسرب، ما أدى لإندلاع حريق مهول صاحبه انفجار قوي لقنينة الغاز الصغيرة هز أرجاء المنزل، مخلفا إصابة رب الأسرة بحروق بليغة مصنفة ضمن الدرجة الثالثة، استدعت نقله على الفور صوب مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية ظل يرقد داخل غرفة الإنعاش بالمسشفى إلى حدود ليلة أمس الخميس حيث تم توجيهه نحو مستعجلات مراكش نظرا لتفاقم حالته المرضية، ولخطورة الحروق التي أصيب بها خاصة على مستوى الوجه واليدين.

وكان الحادث قد استنفر مختلف السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما فتح تحقيق دقيق من لدن مصالح الدرك الملكي لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث.