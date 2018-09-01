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هـــــام للموظفين والموظفات الراغبين في الاستفادة من ''التقاعد النسبي'' و''التوقيف المؤقت'' بقطاع التعليم

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 11:48 هـــــام للموظفين والموظفات الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي والتوقيف المؤقت بقطاع التعليم | مجتمع
هـــــام للموظفين والموظفات الراغبين في الاستفادة من ''التقاعد النسبي'' و''التوقيف المؤقت'' بقطاع التعليم
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها فتحت باب تلقي الطلبات المتعلقة بعمليتي الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد (التقاعد

شوف تيفـــي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها فتحت باب تلقي الطلبات المتعلقة بعمليتي الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد (التقاعد النسبي) والتوقيف المؤقت (الاستيداع)، الخاصة بالموسم الدراسي 2019-2020.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أن هذين التدبيرين يأتيان في سياق توجهات الوزارة الرامية إلي ضبط خريطة الموارد البشرية والقيام باستشراف الخصاص من أطر هيئة التدريس وباقي الأطر الإدارية، وتوخيا لضمان تمدرس قار للتلميذات والتلاميذ بكل المؤسسات التعليمية، موضحا أن كل هذه العمليات تندرج في إطار الإعداد المبكر للدخول المدرسي 2019-2020، وما يترتب عن ذلك من أثر إيجابي على حسن سير المنظومة التربوية.

وسجلت الوزارة أنه يتعين على الموظفات والموظفين الراغبين في الاستفادة من الاستيداع أن يتقدموا بطلباتهم عبر السلم الإداري مشفوعة بالوثائق التبريرية قبل 15 أكتوبر 2018، حيث ستتولى لجنة جهوية دراستها والبت فيها وحصر اللائحة النهائية للمستفيدين، وذلك قبل 19 أكتوبر الجاري.

أما بخصوص طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي، تضيف الوزارة، فيمكن إيداعها من خلال مسكها عبر الرابط الإلكتروني (https://retraite.men.gov.ma)، والمصادقة عليها واستخراجها وإرسالها، مشفوعة ببطاقة المعلومات، التي يمكن تحميلها من هذا الرابط، وكذا بنسخة من البطاقة الوطنية وشهادة الحساب البنكي، عبر التسلسل الإداري قصد توقيعها وإبداء الرأي بشأنها والمصادقة عليها من طرف الرؤساء المباشرين، الذين سيعرضونها على لجنة جهوية تتولى البت فيها والاعلان عن اللائحة النهائية قبل يوم 26 أكتوبر 2018، علما أن تاريخ سريان الإحالة على التقاعد النسبي يبتدئ من 31 غشت 2019.

وذكرت الوزارة بأنها كانت قد أصدرت مذكرتين في هذا الشأن بتاريخ 3 أكتوبر الجاري تحت رقم : 136x18 و135x18 يمكن الاطلاع على فحواهما ومقتضياتهما عبر الموقع الرسمي (www.men.gov.ma).

 

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