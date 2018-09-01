البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا يستلم بجوهانسبورغ شهادة '' أفضل مشغل 2019'' ﻿

تسلم البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، أمس الخميس بمدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)، شهادة '' أفضل مشغل 2019''، التي يمنحها معهد (طوب أومبلوايور أنستيتو).

شوف تيفي

تسلم البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، أمس الخميس بمدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)، شهادة '' أفضل مشغل 2019''، التي يمنحها معهد (طوب أومبلوايور أنستيتو).

وذكر البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، في بلاغ له، توصلت ''شوف تيفي '' بنسخة منه اليوم الجمعة، أن هذا التتويج الممنوح للبنك للسنة الثانية على التوالي من قبل هذا المعهد الدولي الكبير ، تم الحصول عليه ، لكون البنك يعد '' أفضل مشغل بالنظر للعمل الجيد الذي قام به بخصوص سنة 2019 ''.

وحسب البنك، فإن هذه الشهادة تأتي كتتويج للاستثمارات التي قامت بها المجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ، والتي تستهدف الرأسمال البشري ، وتؤكد التوجه الجيد في مجال الموارد البشرية.

ولفت البنك إلى أن هذا التتويج جاء بناء على افتحاص دقيق غطى المعايير المتعلقة بالموارد البشرية المطبقة بشأن مسلسل الإدماج والتكوين وتدبير المسار المهني، ويعد البنك ، الذي يعبأ أزيد من 5 آلاف من المتعاونين على المستوى الوطني ، فضاء في خدمة تنمية جماعية واجتماعية مسؤولة ، إزاء متعاونيه.

تجدر الإشارة إلى أن معهد (طوب أومبلوايور أنستيتو) هو هيئة دولية لمنح الشهادات الخاصة بالموارد البشرية، رأت النور في عام 1991 بغرض مساعدة المقاولات التي تقدم أفضل ظروف العمل ، ليتم الاعتراف بها كمشغل جيد ، مع المساهمة في تنمية هذا التوجه.