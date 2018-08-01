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رسميـــا : ''يونس مجاهـــد'' رئيسا للمجلس الوطني للصحافة

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 10:43 رسميـــا : يونس مجاهـــد رئيسا للمجلس الوطني للصحافة | صحافة
رسميـــا : ''يونس مجاهـــد'' رئيسا للمجلس الوطني للصحافة
أسفرت عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني للصحافة ونائب الرئيس، التي أجريت الجمعة 5 أكتوبر 2018 بمقر وزارة الاتصال بالرباط، عن انتخاب يونس مجاهد رئيسا للمجلس الوطني للصحافة وفاطمة الزهراء الوريغلي

شوف تيفي

 

أسفرت عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني للصحافة ونائب الرئيس، التي أجريت الجمعة 5 أكتوبر 2018 بمقر وزارة الاتصال بالرباط، عن انتخاب يونس مجاهد رئيسا للمجلس الوطني للصحافة وفاطمة الزهراء الوريغلي نائبة له.

وتمكن يونس مجاهد من الحصول على 12 صوت من أصل 20 صوت ، ممن جعله رئيسا للمجلس الوطني للصحافة ، وحصلت فاطمة الزهراء الورياغلي من فيدرالية الناشرين على 11 من أصل 20 وبــالتالي تم انتخابها نائبة له.

وكانت لائحة حرية نزاهة مهنية التي تضم كل من حميد ساعدني، وربيعة مالك، ومريم الودغيري، والمختار العماري، ويونس مجاهد، وعبد القادر الحجاجي، وعبد الله البقالي، إضافة إلى ثريا الصواف، فازت في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة .

أما فئة ناشري الصحف، ففاز كل من فاطمة الورياغلي، ونور الدين مفتاح، ومحتات الرقاص، ومحمد الحجام، ومحمد سلهامي، ومحمد عبد المنعم دلمي، وعبد الحق بخات، انضاف إليهم محمد شوقي.

ويمثل اتحاد كتاب المغرب في المجلس الوطني للصحافة سعيد كوبريت، وهيئة المحامين بالمغرب جلال الطاهر، وعن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرزاق الحموشي.

 

 

 

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